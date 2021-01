Violenza, abusi sessuali e tentato omicidio a Madonna bianca: tunisino condannato ad altri 8 anni di reclusione

La loro amicizia era nata nella lontana Tunisia, quando erano ancora ragazzi e abitavano nello stesso villaggio. Poi si era trasformata in amore quando sono arrivati in Italia, nello specifico a Trento. Un amore che alla lunga però si è rivelato «malato» e pieno di violenza gratuita. Una storia drammatica piena di violenze, abusi, ricatti, umiliazioni e privazioni durata quasi 2 anni e terminata con l’arresto del marito il 4 febbraio del 2018.

Il nordafricano, perpetrando l’ennesimo atto di violenza, aveva cercato di uccidere la sua compagna nel quartiere Madonna Bianca di Trento (qui l’articolo dell’arresto) aggredendola con dei violentissimi colpi al volto per poi fuggire.

Verso le 23.30, la Squadra Volante era stata chiamata in via Marighetto per una violenza domestica. Gli agenti sul luogo dell’aggressione avevano soccorso la donna di origine tunisina che aveva riportato gravi lesioni al volto e in seguito hanno iniziato una lunga ricerca dell’aggressore che si era conclusa con il fermo di polizia giudiziaria.

La storia di violenze era iniziata nel novembre del 2016 quando i due decisero di sposarsi presso il consolato tunisino.

Le cose però non sono andate come dovevano e gli episodi di violenza sulla moglie sono cominciati fin da subito con un’escalation di violenza sempre maggiore: calci, botte e pugni erano all’ordine del giorno, e non contento il tunisino talvolta tentava di strangolarla per avere dei rapporti sessuali.

La donna lo aveva cacciato di casa ma sotto le pressioni della suocera aveva deciso di perdonarlo. Lui, una volta ritornato a casa, non era cambiato per nulla. Era ossessionato dal pensiero che sua moglie potesse avere qualcun altro.

Una volta, era il 2018, l’aveva prima ferita con una lametta e poi con i cocci di una bottiglia di vetro, le aveva sfregiato il viso e il braccio, lasciandole alcuni segni permanenti. In quel caso la figlia di dieci anni, svegliata dalle urla della madre, aveva chiesto aiuto ai vicini.

L’uomo era scappato di casa ma era stato poi raggiunto dalla polizia. Per quel frangente era stato condannato con rito abbreviato a 6 anni per tentato omicidio (qui l’articolo). La sentenza era stata confermata anche dalla Corte d’Appello.

Con l’uomo in galera, la donna ha acquisito serenità e ha deciso di denunciarlo anche per le tante altre botte subite. Alcuni referti medici che parlavano di lesioni hanno provato che quello che diceva la donna era la verità.

L’uomo ha affermato ieri in tribunale di non aver mai toccato la moglie, ma i giudici non gli hanno creduto condannandolo ad altri 8 anni di reclusione, da aggiungersi alla precedente condanna per tentato omicidio.

La donna dovrà inoltre ricevere una provvisionale di 30 mila euro. I primi 5 mila euro saranno anticipati dalla Provincia di Trento