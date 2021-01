Rifiuti nucleari, il no della Toscana. Ecco le caratteristiche dei depositi che resistono per 300 anni

Mentre non si placa la polemica innescata dalla pubblicazione della Cnapi che individua i siti più idonei ad ospitare lo stoccaggio dei rifiuti nucleari, la Regione Toscana ha ufficializzato la propria indisponibilità.

Vediamo come si presenterebbe il deposito: una struttura di 90 costruzioni e altrettanti contenitori metallici coperti da una collina di terra che dovrebbero resistere per almeno 300 anni.

Come spiegato ieri nel nostro articolo al momento il Trentino è salvo perché non rientra nel gruppo delle regioni individuate in quanto ritenute idonee per stoccarvi rifiuti nucleari.

Le prescelte sono Piemonte, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicilia. Il rischio che la mappa venga ridisegnata è concreto se saranno prese in considerazione le proteste delle regioni interessate, ma anche perché sono coinvolte aree sismiche o perfino Patrimoni dell’Umanità come Matera e la Val d’Orcia.

Il deposito, che prevede al suo fianco un parco tecnologico, si estenderebbe su un’area di almeno 150 ettari: 110 per il deposito e 40 per il parco. La struttura sarà a matrioska con barriere sia naturali che ingegneristiche per contenerne la radioattività; l’ipotesi dei tre secoli corrisponde al tempo necessario alle scorie per il loro decadimento naturale.

All’interno delle 90 celle verranno collocati dei contenitori in calcestruzzo speciale che a loro volta conterranno i contenitori metallici con i rifiuti radioattivi già condizionati.

Nelle celle verranno riposti circa 78 mila metri cubi dei quali 33 mila già prodotti, in tutto circa 50 mila metri cubi deriveranno dallo smantellamento delle centrali nucleari e 28 mila dagli impianti nucleari di ricerca sia della medicina nucleare che dell’industria.

Una volta completato il deposito si andrà a coprire il tutto con una collina artificiale di materiali inerti e impermeabili di qualche metro di spessore. Un area del deposito sarà riservata per il conferimento di lungo periodo di 17mila metri cubi di rifiuti a media e alta attività tra i quali le scorie delle nostre centrali nucleari che rientreranno in Italia dopo il riprocessamento e resteranno depositati per decenni, prima di essere trasferiti in un deposito geologico.

Il cantiere durerà per 4 anni occupando 4 mila operai per un costo totale di 900 milioni di euro ed il deposito andrà ad occupare 700 addetti.