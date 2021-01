Mezzocorona: focolaio Covid alla casa di riposo. 40 contagiati fra gli ospiti

La casa di riposo Cristini-De Luca di Mezzocorona era stata una delle poche, se non l’unica in Trentino, che non aveva fatto registrare nessun caso di Covid sia nella prima che nella seconda ondata. Purtroppo però il Covid è riuscito a entrare anche in questa struttura.

Il direttore Luigi Chini ha raccontato che la sera del 23 dicembre un ospite ha iniziato a manifestare i primi sintomi. Si è poi avuto la conferma della positività al Covid. Il contagio è avvenuto sicuramente attraverso il personale.

Dal 23 dicembre il virus si è propagato velocemente all’interno della struttura e ad oggi si contano 40 contagiati (più della metà degli ospiti). Solo un piano per il momento non è stato ancora toccato dal virus.

Il dirigente generale dell’azienda sanitaria Giancarlo Ruscitti in conferenza stampa a precisa domanda aveva confermato che il focolaio è comunque sotto controllo.

Da ottobre il personale, i dipendenti e i collaboratori vengono sottoposti al tampone tutte le settimane, ma a quanto pare stavolta non è bastato. Il personale contagiato è attualmente il 20% del totale e sono stati assunti un infermiere e quattro operatori di assistenze, tutti provenienti dalla Casa di riposo di Cles.

La casa di riposo si è così espressa su Facebook: «Abbiamo lottato per 10 mesi con tutte le nostre forze, ma il virus è riuscito a entrare nella nostra struttura. Per fortuna non ci ha colti impreparati. Tutti uniti, tutti assieme, stiamo lottando per la salute dei nostri residenti. Ora è più difficile e faticoso, ma noi ci crediamo. Ci mettiamo tutto il nostro cuore. Voi non dimenticateci».

Nel frattempo ieri sono arrivate le prime dosi dei vaccini e nella giornata di oggi partiranno con le somministrazioni agli ospiti e al personale.

Anche il sindaco Mattia Hauser si è espresso sui social in merito alla casa di riposo: «Molti contagiati sono stati riscontrati presso la nostra Casa di Riposo, alla quale va tutto il nostro sostegno per il delicato momento che sta attraversando, così come tutta la nostra riconoscenza per aver gestito sempre al meglio delle umane possibilità l’emergenza. Ai dipendenti tutti e al Consiglio di Amministrazione, un forte abbraccio da parte della Comunità che è a conoscenza ed apprezza, l’enorme mole di lavoro e di abnegazione che hanno messo e stanno mettendo in campo. Un pensiero poi a tutti gli ospiti della casa, contagiati e non, che in questi mesi hanno vissuto la pandemia in quasi completo isolamento, certamente lontani dalle persone care e da quel supporto umano ed emotivo imprescindibile per vivere serenamente».