In Italia il contagio non si ferma: 17.533 nuovi positivi e 620 morti nelle ultime 24 ore

Sono 17.533 i nuovi contagiati dal coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 140.267 tamponi analizzati nell’ultima giornata. Sono questi dati del bollettino di oggi, venerdì 8 gennaio diffuso dal Ministero della salute. Sono 620 invece i morti covid registrati da ieri e 17.575 i guariti.

Il tasso di positività quindi scende al 12,5% (-2,4% rispetto a ieri). Dall’inizio del pandemia sono 2.237.890 i casi in Italia di cui 77.911 deceduti e 1.589.590 guariti. I casi attualmente positivi sono 570.389.

Secondo il presidente del Consiglio superiore della Sanità e membro del comitato tecnico scientifico Franco Locatelli “Il sistema di classificazione per fasce ha portato largamente a risultati sia in termini di riduzione della diffusione del contagio sia nella capacità di mantenere la situazione sotto controllo in un periodo potenzialmente a rischio significativo di una ripresa dei casi. La situazione non è fuori controllo, la curva del contagio nel nostro Paese è decisamente migliore rispetto ad altri Paesi europei”

Nella tradizionale conferenza stampa il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro ha spiegato che siamo a 166 casi di coronavirus per 100 mila abitanti.

Negli ultimi 7 giorni come incidenza e c’è grande variabilità tra Regioni, con il Veneto che mantiene incidenza elevata, ma tutte le Regioni hanno incidenza tra 100 e 200, superiore alla soglia per poter passare da una fase di mitigazione a una di controllo con il tracciamento individuale

“C’è un incremento della velocità di crescita dei casi – ha concluso – come indica l’indice Rt che è sopra 1 in molte regioni. In Italia la curva dei contagi ha rallentato la decrescita e ha avuto una controtendenza in questa settimana”.

