Esercenti sul piede di guerra contro il governo: lunedì a Trento la grande manifestazione dei «Grembiuli Bianchi»

Lunedì 11 gennaio il corteo a Trento, in automobile, degli esercenti per consegnare i propri grembiuli al Commissario del Governo. «Lunedì inizieremo la mobilitazione: la categoria è ormai esasperata»

«Inaccettabile pensare di tenere ancora chiusi bar e ristoranti». – Questa era stata la durissima la reazione dei presidenti di Ristoratori e Pubblici Esercizi trentini Marco Fontanari e Fabia Roman all’ipotesi di prolungamento delle restrizioni dopo il 6 gennaio.

Il settore della ristorazione e dei pubblici esercizi è ormai ridotto allo stremo dai continui e ripetuti provvedimenti di chiusura o di apertura ridotta decisi dal governo per fronteggiare la seconda ondata del contagio da Covid-19.

Pubblicità Pubblicità

Migliaia di aziende in ginocchio, che hanno accettato di compiere sacrifici immani a fronte della promessa di “salvare il Natale”, poi puntualmente disattesa nei fatti con il “decreto Natale” che ha cancellato tutto il fatturato del mese di dicembre, Natale e Capodanno compresi, dando un’ulteriore mazzata ad un comparto fondamentale per l’economia trentina come per quella nazionale.

Incertezza, assenza di programmazione, obblighi e divieti, orari ristretti e penalizzanti, incassi azzerati ma spese costanti, ristori insufficienti: sono queste le principali criticità di bar e ristoranti che da mesi stanno facendo i conti con le pesantissime conseguenze dei provvedimenti del Governo contro il Covid-19. Le ulteriori restrizioni del periodo natalizio hanno ulteriormente aggravato la situazione, esasperando gli imprenditori e l’intero settore.

Per questo le Associazioni di categoria di Confcommercio Trentino e Confesercenti del Trentino hanno raccolto l’esasperazione di molti associati e scenderanno in piazza per una manifestazione che metta sul tavolo di Governo e Provincia le esigenze, ormai non più rimandabili, delle aziende del settore.

Ora dalle parole si passa ai fatti quindi. La manifestazione denominata “grembiuli bianchi” protesterà contro le recenti misure nazionali e provinciali che arrecano un danno alle attività di Bar e Ristoranti ormai messi in ginocchio dalle misure anti covid che però fin ad ora non hanno certo contenuto i contagi.

«La situazione è critica – spiegano i presidenti delle Associazioni dei pubblici esercizi e dei Ristoratori aderenti a Confcommercio Trentino, Fabia Roman e Marco Fontanari – con questa manifestazione vogliamo che vengano puntati i riflettori sulle nostre imprese, sui collaboratori e sull’intera filiera della somministrazione di alimenti e bevande. Abbiamo bisogno di poter lavorare. Se ci viene imposto di chiudere, abbiamo bisogno di ristori adeguati. Abbiamo bisogno, soprattutto, di certezza: navigare a vista è una condizione che aggiunge ulteriori difficoltà ad una situazione già drammatica per molte aziende».

Pubblicità Pubblicità



Una manifestazione che paralizzerà la città di Trento e che prenderà il via al parcheggio ex Zuffo alle ore 8.40 (con ritrovo alle 8.00) da dove poi partirà un corteo di macchine diretto, da due diverse direzioni, verso il “Commissariato del Governo” e la Presidenza della Provincia dove saranno depositati dei grembiuli bianchi, simbolo della categoria dei Pubblici esercizi e dei Ristoratori.

I grembiuli saranno esposti sulle autovetture durante il corteo insieme al cartello #basta. «Questo è il primo momento di protesta a cui, se non dovessimo ottenere risposte concrete, seguiranno ulteriori iniziative» – dichiara il presidente dei ristoratori Marco Fontanari

Non sono previsti comizi, si tratta infatti solo di un gesto simbolico di consegna dei grembiuli al Commissario del Governo ed al Presidente della Provincia. La manifestazione è ispirata alle regole proprie della civiltà, del buon senso e del buon costume e avverrà nel rispetto dei protocolli Covid e il codice della strada.

L’organizzazione dell’evento è coordinata dal Responsabile dell’Ufficio Sicurezza di Confcommercio Trentino dott. Mario Garavelli.