Coronavirus: 4 morti nelle ultime 24 ore. In arrivo il nuovo vaccino Moderna mentre il Trentino rimane in zona gialla

Il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari oggi riporta 53 nuovi casi positivi al molecolare e 235 all’antigenico. Sono 28 inoltre le conferme da molecolare dei positivi identificati come tali nei giorni scorsi dai test rapidi.

Il numero dei decessi è quasi identico a quello del report precedente: sono 4 i nuovi lutti, tutti avvenuti in ospedale. Si tratta di persone di età compresa fra 82 e 90 anni.

Gli ultra settantenni positivi al coronavirus sono al solito molti (58 oggi), dato che continua a preoccupare, mentre i ricoveri in terapia intensiva sono 46, uno in meno di ieri. Il totale dei ricoveri è di 41, 7 in meno di ieri.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 29 nuovi ricoveri a fronte di 32 dimissioni. Sono 1.058 infine i tamponi molecolari effettuati e 1.996 tamponi rapidi antigenici. Durante la conferenza stampa il governatore Fugatti ha confermato che il Trentino dovrebbe rimanere in zona gialla. «Gli indici di trasmissione del Trentino ci portano a credere che rimarremo in zona gialla, anche se attendiamo la conferma dal ministero»

L’assessore alla salute Stefania Segnana ha invece aggiornati sul numero dei vaccini effettuati fin ad ora in Trentino. Sono 5.546, 1.861 dei quali somministrati gli ospiti delle RSA. «Verso la fine di gennaio – ha spiegato l’assessore – arriverà in Trentino anche il nuovo vaccino Moderna, per ora non abbiamo dati ufficiali ma la conferma è arrivata dal commissario Arcuri in video conferenza che fra il resto ci ha detto di tenerne da una parte un terzo per effettuare dopo 21 giorni la seconda dose di richiamo»

