Cinque regioni finiscono in zona arancione. Trentino ancora in zona gialla

Dopo le feste natalizie tornano le regioni colorate in base ai rischi di contagio coronavirus. Il Trentino rimane in zona gialla con un Rt, annunciato dal governatore Maurizio Fugatti in conferenza stampa, dello 0,8.

Dopo settimane di decisioni prese a livello nazionale, l’11 gennaio le Regioni saranno distinte per colore così come lo sono state fino alla vigilia di Natale. Le misure saranno valide a partire da lunedì prossimo a venerdì 15 gennaio, al momento.

Il Governo dovrebbe infatti approvare un nuovo Dpcm per prolungare le misure restrittive e l’impianto in zone colorate dal 16 gennaio al 31 gennaio quando scadrà lo stato di emergenza che però sarà sarà prorogato fino al 31 di luglio.

Nel frattempo, per la prossima settimana, si torna alla divisione in zona rossa, arancione e gialla: in diverse Regioni torneranno le misure restrittive che hanno caratterizzato i mesi autunnali, mentre in altre potranno riaprire alcune attività – come bar e ristoranti – e saranno ridotte le limitazioni alla circolazione.

Restano valide le regole generali, come il coprifuoco dalle 22 alle 5 e il divieto di spostarsi tra Regioni se non per comprovate esigenze.

In conferenza stampa è stato confermato che Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto saranno in zona arancione. Dall’10 gennaio, nelle Regioni arancioni, ci si potrà muovere liberamente, ma solo all’interno del proprio Comune.

Aprono i negozi, ma restano chiusi bar, ristoranti e pub, che però potranno lavorare facendo servizio d’asporto e consegne a domicilio ai clienti. Per uscire dal Comune servirà l’autocertificazione e una motivazione valida tra le esigenze comprovate. Valide le misure nazionali come il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino e la chiusura di piscine, palestre e centri sportivi, ma anche del comparto culturale: cinema, musei, teatri.

Tutte le altre Regioni da lunedì 11 gennaio saranno in zona gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Trentino, Alto Adige, Umbria e Val d’Aosta.

La mobilità tornerà ad essere libera: si potrà circolare all’interno della propria Regione con l’unico limite del coprifuoco notturno, dalle 22 alle 5. Bar e ristoranti possono restare aperti e accogliere clienti fino alle 18, poi possono attivare servizio d’asporto e consegne a domicilio.

Negozi aperti, non solo quelli che vendono beni essenziali. Restano chiusi invece le attività culturali, come teatri, musei e cinema, e quelle sportive, come palestre e piscine.