Ancora molti disagi a causa della mancata rimozione della neve a Trento e dintorni

Trento, città alpina, non è più abituata a far fronte alle nevicate. Potrebbe essere questa la causa dei disagi che continuano nel capoluogo e dintorni insieme magari all’ottusa applicazione di alcune indicazioni senza un minimo di attenzione personale nello svolgere le proprie mansioni.

C’è anche l’ipotesi che si tratti semplicemente di una cattiva amministrazione e organizzazione che dopo l’ultima grande nevicata ha lasciato uno strascico di polemiche e di malesseri fra i cittadini.

Probabilmente sono ipotesi e domande che resteranno senza risposte, ma che comunque per mettere in sicurezza marciapiedi e strade (alcune delle quali ancora piene di neve) hanno bisogno tutt’ora di secondi o terzi interventi degli addetti ai lavori con aggravio delle spese per i cittadini.

Nella speranza che più semplicemente il comune non voglia affidarsi al rialzo delle temperature ed al sole per risolvere i problemi. In tutti i casi quanto documentiamo a Lavis, Cognola e Trento sono situazioni abbastanza indicative e purtroppo non isolate.

A Lavis è stato lasciato, in parte creandolo con lo spostamento un accumulo di neve davanti alle strisce pedonali all’uscita della scuola elementare Grazioli; attraversamento normalmente utilizzato dai bambini per andare e venire da scuola. A Cognola l’amministrazione comunale intesa sia come circoscrizione che come Comune di Trento, si è semplicemente dimenticata di togliere la neve dall’ accesso pedonale al polo scolastico.

A scuola quasi tutti i bambini ci vanno col trolley e tirarlo in mezzo alla neve scommessa e ghiacciata è un’impresa, improba, alla pari di quella di camminare sul ghiaccio incrociando magari altre persone che tornano da scuola: una situazione a rischio che si poteva evitare abbastanza facilmente anche perché sono ormai passati alcuni giorni dall’ultima nevicata.

Concludiamo con Trento dove nella mattinata di ieri, una persona è scivolata cadendo rovinosamente a terra sul cavalcavia che da Via Maccani porta in Via Brennero.

Le foto testimoniano le condizioni di un marciapiede in parte anche in discesa che sarebbe anche un tratto di pista ciclabile. Ma nelle vie Moggioli, Pancheri, Garbari e Abbondi si sta anche peggio. Dalla prima nevicata lo spazzaneve ha compiuto un breve passaggio quando erano caduti i primi fiocchi di neve, poi non si è più visto nessuno. Il risultato sono enormi accumuli di neve che impediscono il passaggio delle autovetture per non parlare dei parcheggi che ora diventano inesistenti.