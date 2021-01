Val di Sole: l’orso non va in letargo e fa strage di arnie e api

In Val di Sole la situazione si è fatta insostenibile. Buona parte del centinaio di apicoltori iscritti all’associazione Apicoltori delle Valli di Sole, Pejo e Rabbi è in ginocchio per colpa dell’emergenza sanitaria e del maltempo.

A peggiorare ancora di più le cose è arrivato un orso che ha devastato le arnie facendo morire le api.

Quanto successo è un’anomalia che ormai rientra nelle tante che negli ultimi due anni stanno cambiando le abitudini degli animali del nostro territorio.

Pubblicità Pubblicità

Solo nella giornata di lunedì sono state distrutte 25 arnie e 6 apiari (gruppi di arnie), per un totale di circa 50 famiglie di api. Le api, viste le temperature, si rifugiavano infatti nel caldo delle arnie e la loro distruzione ha portato alla morte delle api.

L’orso non si può fermare perché l’abbondanza di neve fa sì che scavalchi i recinti senza problemi. A terra c’è circa un metro di neve e l’orso, trovandosi a disposizione del cibo facile, probabilmente non andrà in letargo a breve.

L’associazione Apicoltori ha fatto presente la situazione al Corpo Forestale e all’assessore provinciale Giulia Zanotelli. Per loro ci sono gli eventuali indennizzi anche se ricostruire tutto daccapo diventa comunque un grosso problema.

Pubblicità Pubblicità



Ci vogliono infatti anni per ricostruire le famiglie di api e il ripartire da zero, con o senza rimborsi, richiederà moltissimo tempo. E’ stato distrutto il lavoro di anni. Gli apicoltori chiedono che vengano tutelate le famiglie di api, visto che sono anche sempre più in pericolo di estinzione.

La soluzione sarebbe quella di finanziare l’acquisto di “case delle api”, come già avviene in Slovenia. Sono complessi di protezione delle arnie che resistono anche agli attacchi degli orsi.