Ritrovata un’anatra, si cerca il proprietario

Può succedere di aprire la finestra e ritrovarsi nel cortile di casa un’anatra fuggita chissà da dove. In effetti è capitato in Via dei Fossai a Caldonazzo.

Le anatre sul lago sono di casa, ma questa non sembra tanto selvatica, quanto abbastanza casalinga tanto che non è scappata e si è fatta prendere ed ora si trova in sicurezza presso una famiglia che ha altre anatre.

Ovviamente si cerca il proprietario. Chiunque possa fornire notizie utili all’identificazione del legittimo proprietario è pregato di contattare l’associazione SOS Animali Pinè sulla sua pagina Facebook.

Pubblicità Pubblicità