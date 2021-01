Oggi riaprono le scuole: 150 mezzi in più e controlli anti – assembramento alle fermate

Rientrano oggi sui banchi di scuola gli studenti delle elementari, delle medie e il 50 per cento di quelli delle superiori. L’attenzione è però focalizzata sul sistema dei trasporti trentino e in particolare se sarà in grado o meno di gestire tale afflusso di studenti.

L’azienda ha stimato che dovrebbero salire sui mezzi pubblici circa 5.500 studenti delle superiori, 11.200 studenti del primo ciclo, 3.600 lavoratori, 5oo universitari e 200 pensionati. In totale sono 31.500 persone. Ricordiamo che oggi e domani siamo in zona gialla in attesa che domani il governo si pronunci sul colore di tutte le regioni italiane.

La Trentino Trasporti e la Provincia hanno deciso di aggiungere 150 corse aggiuntive così divise: 115 corse extraurbane, 20 di rinforzo per la ferrovia e altri 20 sull’urbano.

Pubblicità Pubblicità

I mezzi dovranno rispettare la capienza del 50%. Il presidente della Trentino Trasporti Diego Salvatore ha spiegato che è stato indicato agli autisti di non partire se la capienza dovesse superare il 50%.

Saranno poi presenti dei controlli anti assembramento nelle fermate più a rischio come piazza Fiera, piazza Venezia e piazza Dante. I controlli verranno effettuati da personale della Trentino Trasporti, dalla polizia municipale e dai volontari di Trentino Solidale.

Da oggi, giovedì 7 gennaio, in coincidenza con l’apertura delle scuole superiori, entra in vigore anche l’ordinanza firmata dal sindaco Franco Ianeselli che istituisce il divieto di fumare alle fermate degli autobus e nei pressi delle scuole.

Pubblicità Pubblicità



L’ordinanza vieta il fumo, qualora siano presenti altre persone, nel raggio di 15 metri dalla segnaletica che indica le fermate del trasporto pubblico o alla stessa distanza dagli ingressi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Per i trasgressori le sanzioni sono da 400 a 1.000 euro.

Sempre dal 7 gennaio sarà attivato anche un presidio, a cura di polizia locale, Trentino solidale e protezione civile, per informare e scoraggiare i comportamenti inopportuni e imprudenti ai fini del contenimento della diffusione della pandemia.

Per quanto riguarda le scuole superiori l’organizzazione prevede che vengano divise le classi in giorni pari e giorni dispari. Alcune faranno lezione in presenza martedì, giovedì e sabato, mentre altre lunedì, mercoledì e venerdì.

Negli altri giorni la didattica sarà a distanza. La capienza del 50% è stata finora stabilita fino al 16 gennaio. Se la situazione dovesse migliorare si potrebbe poi pensare a una capienza del 75%.