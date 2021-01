LINK Futuro: il format digitale di Trentino Sviluppo è ora disponibile in e-book

La rubrica, ideata durante il primo lockdown, raccoglie 15 interviste e 45 consigli pratici per aiutare imprese, lavoratori e professionisti a guidare la ripresa dopo lo “tsunami” Coronavirus.

Quindici interviste e 45 consigli per la ripresa: è questa l’essenza di “LINK Futuro”, la rubrica della ripartenza di Trentino Sviluppo. Il format, ideato durante il lockdown, con il nuovo anno diventa un e-book che raccoglie interviste e spunti raccolti in oltre quattro mesi.

Al suo interno preziose riflessioni in materia di economia, società, team building, ambiente, comunicazione e marketing, formazione e organizzazione aziendale con la partecipazione di voci autorevoli quali Angelo Lorenzetti, coach della Trentino Volley, Paolo Iabichino, scrittore pubblicitario e direttore creativo, Francesca Gino, di origini trentine e docente alla Harvard Business School, ed ancora Alessandro Garofalo, Duccio Canestrini, Mafe de Baggis e Gianluca Diegoli. La pubblicazione si può scaricare gratuitamente sul sito trentinosviluppo.it

Dall’inizio del nuovo anno “LINK Futuro” è disponibile anche in e-book. La rubrica per la ripartenza di Trentino Sviluppo, nata durante il primo lockdown per aiutare imprese, lavoratori e professionisti a trovare nuovi approcci per superare le difficoltà e gli imprevisti causati dalla pandemia, con il 2021 diventa infatti anche una “raccolta” multimediale.

Al suo interno 15 professionisti e professioniste che negli anni hanno avuto modo di collaborare con la società di sistema provinciale propongono altrettante riflessioni sul futuro dell’economia e della società, ma anche del marketing, della comunicazione, dell’antropologia, della relazione con l’ambiente, della formazione e dell’organizzazione aziendale. I contributi, donati gratuitamente dagli esperti, sono corredati da biografie originali, interviste video e consigli in pillole, le #pillolediripresa 45 consigli per cominciare il nuovo anno con fiducia guardando oltre.

Dall’importanza di pianificare l’imprevedibile evidenziata da Lelio Alfonso, già direttore generale alla Presidenza del consiglio per la comunicazione istituzionale, al valore aggiunto della trasparenza proposto dalla psicologa Emanuela Chemolli, passando per l’importanza del gioco di squadra nell’esperienza del coach della Trentino Volley Angelo Lorenzetti e per la rilettura dello smart working in chiave green così come suggerito dall’antropologo Duccio Canestrini.

Senza tralasciare l’”oceano blu”, ovvero, secondo l’innovatore Alessandro Garofalo, l’attenzione verso i bisogni inespressi dei clienti per scovare delle aree in cui nessuno aveva mai pensato di offrire un nuovo servizio e trasformarsi quindi in pionieri. L’e-book si può consultare e scaricare gratuitamente sul sito trentinosviluppo.it

Link Futuro, i 15 protagonisti: Lelio Alfonso (giornalista e scrittore), Emanuela Chemolli (psicologa delle organizzazioni), Angelo Lorenzetti (coach Trentino Volley), Alessandro Garofalo (innovatore), Paolo Iabichino (scrittore pubblicitario e direttore creativo), Cristiano Nordio (consulente di marketing strategico, ideatore del metodo BMJ.design), Stefano Milani (esperto di strategia e controllo di gestione), Duccio Canestrini (antropologo), Francesca Gino (professoressa di amministrazione aziendale Harvard Business School), Riccarda Zezza (Ceo Lifeleed), Paolo Aversa (professore Cass Business School Università di Londra, esperto di motor sport e Formula 1), Annibale Salsa (antropologo e filosofo), Mafe De Baggis (scrittrice ed esperta di media digitali), Gianluca Diegoli (consulente e temporary manager), Chiara Battaglioni (professional organizer).

Scarica qui l’e-book: https://trentinosviluppo.mailmnta.com/LINKFuturo