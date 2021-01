Chiusura bar «Alla Rotonda», De Bertoldi attacca il Sindaco: «Stanchi del buonismo verso i delinquenti e del giustizialismo verso gli italiani che lavorano»

Dopo la sanzione con relativa chiusura dell’esercizio commerciale caffè alla Rotonda di piazza Fiera a Trento arriva la dura reazione del senatore Andrea De Bertoldi che sul suo profilo facebook annuncia anche un interrogazione parlamentare «per palesare i risultati trentini dei vergognosi DPCM Pd – M5S secondo l’applicazione dell’Amministrazione Ianeselli.»

«Sinistra senza vergogna – scrive il senatore – il Sindaco Ianeselli revochi immediatamente gli esagerati provvedimenti verso il bar – alla rotonda -, che rappresentano la sua mancanza di rispetto e cultura imprenditoriale. Mentre gli spacciatori extracomunitari imperversano nel centro di Trento, a pochi passi dal Municipio, il Sindaco invia la Polizia Municipale a multare un Trentino, che cerca di lavorare e mantenere i dipendenti, per una trascurabile dimenticanza nel proprio lavoro. Siamo stanchi di buonismo verso i delinquenti, di redditi di cittadinanza per Rom, ex terroristi, mafiosi, e parassiti che lavorano in nero, allorquando si pratica un provocatorio giustizialismo verso gli Italiani che lavorano nella legalità».

Per la cronaca, il caffè “Alla Rotonda” controllato dai vigili urbani era stato sanzionato e chiuso fino al 9 gennaio. La colpa del barista è stata quella di aver servito dei caffè nei bicchierini take-away senza il coperchietto in plastica sopra.

Il titolare Daniele Maffezzoni aveva fatto mea culpa riconoscendo l’errore anche se non mancano dispiacere ed amarezza visto che aveva scelto di tenere aperto il servizio asporto solo per evitare di mettere in cassa integrazione i suoi due collaboratori. Un gesto che sicuramente fa onore al proprietario ma che a quanto pare non è stato apprezzato dalla Polizia Locale.

La polizia locale per voce del comune ha spiegato che la chiusura imposta al bar la Rotonda è un provvedimento è dovuto al mancato rispetto del DCPM in merito alle attività concesse in zona rossa. La polizia locale è intervenuta in seguito varie segnalazioni che evidenziavano numerose irregolarità. In particolare le bevande servite dall’esercente venivano consumate in loco e non gestite secondo la modalità di asporto prevista dal DCPM durante il periodo delle festività. Nonostante le comunicazioni verbali degli agenti di polizia locale il mancato rispetto della norma è stato ripetuto, con consumazioni presso il plateatico che in orario aperitivo hanno determinato assembramenti.»

Comunque vada la cosa finirà fra i banchi del parlamento all’attenzione del governo giallorosso.

