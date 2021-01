Al momento il Trentino è escluso dal piano di stoccaggio dei rifiuti nucleari

Al momento il Trentino è salvo perché non rientra nel gruppo delle regioni individuate in quanto ritenute idonee per stoccarvi rifiuti nucleari.

Le prescelte sono Piemonte, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicilia. Il rischio che la mappa venga ridisegnata è concreto se saranno prese in considerazione le proteste delle regioni interessate, ma anche perché sono coinvolte aree sismiche o perfino Patrimoni dell’Umanità come Matera e la Val d’Orcia.

Mentre gli italiani vengono spaventati dalla mappa che divide le regioni rosse, arancio, gialle secondo gli andamenti del contagio virale, il Governo ha tolto il segreto e ha pubblicato la Cnapi, sigla improbabile di “Carta nazionale delle aree più idonee sulle 67 selezionate.”

Anche qui i colori, ma diversi da quelli sanitari; verde smeraldo (punteggio più alto), verde pisello (buono), celeste (isole) e giallo (zone possibili ma meno adeguate).

Ora preso atto che il problema esiste e che da qualche parte le scorie vanno stoccate e che in parte sono scorie prodotte dopo lo stop al nucleare, una soluzione bisogna trovarla. Un problema in più è rappresentato dai rischi legati al trasporto via nave della scorie con destinazioni isole.

Secondo la società pubblica Sogin, le aree considerate più interessanti sono 23. Quelle a più alto gradimento sono 12 e si trovano 2 in provincia di Torino, 5 in provincia di Alessandria e altrettante nel viterbese. 11 sono per così dire si seconda fascia.

A questi punto la carta verrà sottoposta per quattro mesi ad una consultazione pubblica alla quale seguirà un seminario nazionale e a quindi sulla base delle indicazioni ricevute, verrà aggiornata.

Nel frattempo ai Comuni che hanno aree idonee verranno offerti degli incentivi economici. Il rischio di cambiamenti è possibile perché la mappa Cnapi ignora abbastanza clamorosamente la dimensione storico, artistica e paesaggistica dei siti al momento scelti.

Non solo, ma andare a scavare tra le tombe etrusche, nella zona dei templi greci della Sicilia o nei pressi della necropoli etrusca di Monterozzi nel viterbese ha tutta l’apparenza di una pessima idea.