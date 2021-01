In Italia aumentano ancora i contagi. Oggi 20.331 contagi e 548 morti

Nemmeno nelle ultime 24 ore i contagi calano in Italia. Anzi, rispetto a ieri aumentano di quasi 5.000 unità. (ieri erano 15.378) Oggi sono stati registrati 20.331 nuovi casi di coronavirus su 178.596 tamponi effettuati, che portano il totale dei positivi da inizio emergenza a 2.201.945.

I decessi sono stati 548, (ieri sono stati 649) con il totale delle vittime nel Paese che sale a 76.877. Stabile l’indice di positività (rapporto tamponi/positivit) all’11,4%. I ricoverati in terapia intensiva sono 2.571, 2 in più rispetto a ieri

Sono 215 mila le dosi del vaccino Pfizer Biontech giunte ieri in Italia e che riguardano una parte della seconda tranche destinata all’Italia. Per domani, a quanto si apprende, Pfizer avrebbe assicurato l’arrivo di altre 224 mila dosi, sempre comprese in questo lotto.

L’Agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al vaccino anti-Covid di Moderna. Lo comunica la stessa Ema. Si tratta del secondo vaccino che riceve il via libera da parte dell’agenzia.o

L’arrivo delle dosi di questo nuovo vaccino è previsto in Italia giù dalla prossima settimana. Complessivamente, nei prossimi tre mesi, giungeranno in Italia 1 milione e 300 mila dosi, con cadenza settimanale: 100 mila a gennaio, 600 mila a febbraio e 600 mila a marzo. Ieri il commissario ha spiegato che l’obiettivo è quello di vaccinare il 30% della popolazione italiana per metà giugno 2021.

Da domani entrano in vigore le nuove misure, stabilite dal decreto firmato il 4 gennaio: se 7 e 8 gennaio ci ricoloreremo di giallo, per il weekend il paese tornerà arancione, mentre dall’11 al 15 gennaio si ripresenterà la divisione in zone per regioni, per cui sono attesi i dati dell’Iss dell’8 gennaio.

