Il terzo passeggero supera i 14 anni: mazzata di 373 euro a testa mentre vanno al Mc Donald

Sono costati cari ad un giovane trentino ed i suoi amici gli hamburger comprati al Mc Donald di Trento centro ieri sera verso le 21.00.

Il giovane, di ritorno dal lavoro, pensava di essere perfettamente in regola, aveva infatti rispettato il coprifuoco che impone la zona rossa, poteva uscire per andare a comprare del cibo da asporto come riportato nell’ultimo decreto firmato dal premier Conte e tutti coloro che viaggiavano sul mezzo portavano le mascherine.

Il giovane è stato bloccato dai Carabinieri per un controllo alla Rupe di Mezzolombardo mentre stava ritornando a casa, dove però è emerso che uno dei tre amici caricati sulla propria autovettura aveva più di 14 anni. La multa è stata pesantissima: ben 373 euro di multa. Ma non solo al conducente ma a tutti e tre i ragazzi. Oltre mille euro insomma che volano via in pochi minuti. E sui verbali viene contestata solo la presenza della terza persona di 6 anni sopra i 14 consentiti.

«È già dura perché lavoriamo a singhiozzo – spiega il conducente – almeno se ci facevano un solo verbale ce lo dividevamo per tre, ma così francamente è una mazzata»

Il giorno 5 e 6 gennaio 2021 secondo il Dpcm di Natale sono da zona rossa: I ristoranti sono chiusi, ma è possibile l’asporto e la consegna a domicilio: si può entrare, acquistare quello che si vuole e uscire per consumarlo.

La regola però vale per un massimo di due persone, esclusi i disabili, i minori di 14 anni e le persone non autosufficienti. Purtroppo sulla macchina del giovane la terza persona aveva superato di l’età di 14 anni, risultando quindi «fuorilegge». Per il giovane una cena che sicuramente gli sarà andata di traverso.

