I consiglieri comunali della lega si schierano dalla parte di Bar e ristoranti.

Per i Consiglieri comunali della Lega Salvini Trentino di Trento Bruna Giuliani, Vittorio Bridi, Daniele Demattè, Alessandro Saltori e Giuseppe Filippin il nuovo Dcpm firmato dal premier Conte arrecherebbe ancora una volta un grave danno per gli esercenti trentini.

«Ancora una volta ci troviamo di fronte a un Governo nemico di baristi e ristoratori» – scrivono i consiglieri comunali della Lega – la notizia di un decreto ponte dal 7 al 15 gennaio con il quale si prevede la chiusura di bar e ristoranti nei giorni festivi e l’introduzione di una zona gialla rafforzata nei giorni feriali non ci può lasciare che perplessi di fronte a una situazione che nei fatti è contraddittoria e che va contro specifiche categorie economiche che chiedono solo di poter lavorare con un pò più di serenità».

Come purtroppo succede dall’inizio dell’emergenza sanitaria la misura colpirà molti locali del nostro capoluogo.

«Non possiamo infatti non constatare come il governo in questi mesi abbia in varie occasioni cambiato opinione circa l’apertura o la chiusura di bar e ristoranti – l’ultimo caso è avvenuto proprio nel mese di dicembre con disposizioni che hanno lasciato i ristoratori sconcertati – e spiace constatare in questo contesto che ci siano state persino critiche da parte di alcuni nei confronti della decisione presa dal Presidente Fugatti lo scorso ottobre di continuare a tener aperti i ristoranti la sera.

Una decisione che è rimasta in vigore per una settimana, ma che ha permesso al settore almeno di potersi organizzare in vista delle misure che erano state imposte dal Governo quasi improvvisamente» – Aggiungono i consiglieri.

