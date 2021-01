Valanga sul Monte Agnello e in Val dei Mocheni: soccorsi sul posto

Ci sono state oggi due valanghe in Trentino, una in Val dei Mocheni dove ci si sta ancora accertando non ci siano persone coinvolte e l’altra sul Monte Agnello in Val di Fiemme.

La segnalazione della valanga in Val di Fiemme è partita da un alpinista preoccupato per il suo compagno che temeva fosse stato coinvolto.

L’alpinista stava facendo un escursione sul gruppo del Latemar e aveva visto della neve distaccarsi sul versante sud-ovest del Monte Agnello. Erano le 11:30.

La valanga ha avuto principio ad una quota di 2.300 metri con uno scorrimento di 900 m. ed un fronte di 500. Nessuna pista del comprensorio Ski center Latemar è stata coinvolta.

Sul posto l’elicottero di emergenza che dopo essersi accertato che nessuno fosse coinvolto, ha cominciato la bonifica del luogo tramite l’Artva.

A bordo erano presenti agenti dell’unità cinofila del Centro addestramento Polizia di Stato di Moena mentre a Pampeago c’erano cinque operatori della Stazione Val di Fiemme pronti ad aiutare.

Come detto in precedenza, anche da cima Hoamonder, in Val dei Mocheni, sopra l’abitato di Palù del Fersina, si è staccata una valanga molto grande.

Si stanno facendo degli accertamenti per rintracciare eventuali persone coinvolte.