Servizio civile, due posti disponibili presso il Forum trentino per la pace e i diritti umani

Per un anno di lavoro retribuito nel progetto “Scrivere di pace, raccontare i diritti“.

Fino a lunedì 11 gennaio è possibile candidarsi alla selezione per due posti messi a disposizione di giovani di età compresa fra i 18 e i 28 anni, interessati a svolgere un servizio civile universale della durata di un anno presso il Forum Trentino per la pace e i diritti umani. L’iniziativa si inscrive nel progetto del Forum ‘che ha per titolo “Scrivere di pace, raccontare i diritti”.

Con quest’attività il Forum, incardinato presso il Consiglio provinciale, offre ai giovani l’opportunità di comprendere come la cultura della pace e dei diritti umani si possa concretamente promuovere sul territorio.

E permette di acquisire delle competenze spendibili poi anche nel mondo del lavoro. L’impegno richiesto dal progetto spazia dalla scrittura di articoli alle creazioni grafiche, dalle foto ai video fino alle campagne social. E comprende anche incontri con studenti e adulti sulle problematiche dei diritti umani e dello sviluppo sostenibile, strettamente legati al tema della pace.

Per saperne di più e partecipare alla selezione si può rivolgersi a Riccardo Santoni utilizzando il numero 3351797117 telefonicamente, via sms, whatsapp, telegram, oppure scrivendo una mail riccardo.santoni@consiglio.provincia.tn.it purché entro e non oltre lunedì 11 gennaio, ultimo giorno utile per presentare le domande di servizio civile. I due giovani selezionati potranno iniziare l’attività a partire da lunedì 1 febbraio 2021.

Per il loro servizio civile avranno diritto ai buoni pasto e riceveranno un compenso di 600 euro al mese. Tutte le info relative al progetto e all’attività previste sono accessibili al link allegato​ insieme alle indicazioni per iscriversi alla selezione. Ad oggi è pervenuta una sola domanda.​

