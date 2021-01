Servizio civile, al via due nuovi progetti a Ville d’Anaunia

Dopo la positiva esperienza degli scorsi anni, l’amministrazione comunale di Ville d’Anaunia intende proporre anche per il 2021 due progetti di Servizio civile rivolti a ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni, intitolati “Benvenuto al turista 2021” e “Divento chef alla scuola dell’infanzia di Rallo – 4a edizione”.

Il Comune cerca dunque una persona da affiancare al bibliotecario per gli eventi culturali e un aspirante cuoco per la scuola dell’infanzia di Rallo.

L’impegno avrà la durata di un anno con avvio il 1° febbraio 2021 e l’impegno richiesto sarà di 30 ore settimanali.

Per presentare la propria domanda, però, bisogna fare in fretta: la scadenza è fissata per le 12 di dopodomani, giovedì 7 gennaio 2021.

Il modulo di candidatura è reperibile nella sezione avvisi del sito comunale www.comune.villedanaunia.tn.it

«Si tratta di due proposte che puntano a consentire ad alcuni giovani, che rappresentano la categoria sociale con maggiori difficoltà, di fare esperienza e maturare delle competenze spendibili nel mondo del lavoro – fa sapere l’amministrazione comunale – ma rappresentano anche un prezioso supporto alle strutture comunali».

BENVENUTO AL TURISTA 2021 – La prima proposta si intitola “Benvenuto al turista 2021” e vedrà il giovane (o la giovane) impegnato nella promozione turistica del territorio.

In particolare, dovrà collaborare con l’assessorato alla cultura del Comune di Ville d’Anaunia e il bibliotecario per l’organizzazione e promozione di eventi culturali, nonché dell’attività di accoglienza al turista (sarà d’ausilio allo Sportello della Pro Loco per informazioni turistiche).

Al giovane viene chiesto di fare da aiuto-guida nelle chiesette presenti sul territorio comunale, normalmente chiuse al pubblico, accogliendo in giornate programmate durante l’anno i visitatori e fornendo loro le principali informazioni in collaborazione con l’associazione Anastasia Val di Non (associazione delle guide ai beni culturali ecclesiastici).

Sarà poi di ausilio nella promozione e gestione delle visite guidate a Castel Valer, in collaborazione con l’Azienda per il Turismo Val di Non. Dovrà inoltre collaborare per l’organizzazione di mostre e nell’attività di vigilanza e custodia, fornendo le informazioni di base sulle opere e sugli eventi ospitati.

DIVENTO CHEF ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI RALLO – Grazie alla quarta edizione di “Divento chef alla Scuola dell’infanzia di Rallo” un giovane avrà la possibilità di imparare a gestire una cucina professionale, cimentandosi in ricette adatte a bambini della fascia 3/6 anni e approfondendo le conoscenze su alimenti biologici, cucina vegetariana e macrobiotica.

Il ragazzo acquisirà le competenze che caratterizzano il lavoro del cuoco e gestore di una mensa che possono successivamente essere spese in altri ambiti lavorativi, quali ristoranti, mense, gastronomie, eccetera.

Il giovane imparerà inoltre a sperimentare direttamente cosa significa lavorare in modo conforme al manuale igienico-sanitario (Haccp) e a gestire e prevenire i rischi da contaminazione e da intossicazione.

Tutte le informazioni sono disponibili all’indirizzo http://www.serviziocivile.provincia.tn.it

Per ogni chiarimento relativo al servizio civile in generale, ai requisiti minimi necessari per partecipare e per avere supporto all’iscrizione e candidatura, è possibile contattare l’ufficio servizio civile, in via Grazioli n. 1 Trento (e-mail: uff.serviziocivile@provincia.tn.it; telefono: Habip Mersimoski 0461.493143).

Per informazioni di dettaglio sui singoli progetti, invece, è possibile contattare il Comune di Ville d’Anaunia al numero 0463.451191.