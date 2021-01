Polo commerciale nell’area “Masere” a Lavis? La Lega deposita un’interrogazione

Nella giornata di ieri il gruppo consiliare della Lega di Lavis ha depositato un’interrogazione per far luce sulla possibile realizzazione di un polo commerciale nell’area “Masere”, situata nelle adiacenze dell’ingresso a nord dell’abitato.

«Abbiamo appreso dalla stampa locale che due ettari dell’area “Masere” presto potrebbero diventare un polo commerciale di prima grandezza per tutto il Trentino – scrive la Lega nella premessa –. Secondo quanto diffuso dai giornali non si parlerà di centro commerciale, ma di 3 grandi strutture separate. A tal proposito è bene ricordare la Legge Provinciale n. 17 del 30 luglio 2010, che disciplina le attività commerciali».

In particolare, la legge definisce le “medie strutture di vendita” e i “centri commerciali al dettaglio”, specificandone i criteri e le caratteristiche.

Pubblicità Pubblicità

«Per entrare nel merito – si legge nell’interrogazione – potremmo dire che le strutture che sorgeranno nell’area “Masere”, come citato dai quotidiani locali, rispettivamente di 2.000 mq per Eurobrico, 1.800 mq per Conad e 1.200 mq per Eurospin, si collocano tra le grandi strutture di vendita. La legge Provinciale, per le grandi strutture, prevede che l’apertura sia soggetta ad autorizzazione del Comune competente e che sia consentita secondo i principi di tutela ambientale, di salvaguardia del territorio, di tutela della qualità dell’architettura anche ai fini della valorizzazione del paesaggio, di coerente e sostenibile pianificazione urbanistica, di tutela dei destinatari dei servizi e dei consumatori nonché delle altre finalità di questa legge».

Per questo motivo, la Lega ha presentato l’interrogazione, ponendo una serie di quesiti per sapere se l’amministrazione abbia già rilasciato l’autorizzazione all’apertura delle grandi strutture di vendita nell’area “Masere” e se, visto il gran numero di supermercati in grandi strutture di vendita presenti sul territorio, ritenga sia strettamente necessario per la collettività permetterne ulteriori insediamenti.

Ma anche per conoscere quali interventi intenda adottare per tutelare e sostenere quelle attività del “centro storico commerciale” che le precedenti giunte avevano provveduto a valorizzare anche con l’emblema di “Bottega storica”.

Pubblicità Pubblicità



Infine la Lega vorrebbe sapere quale sia la posizione della giunta ad oggi, vista la contrarietà palesata in passato (anche attraverso la stampa) dall’attuale vicesindaco Luca Paolazzi quale segretario del PD di Lavis nel 2014 e vista la partecipazione dell’assessore Andrea Fabbro al comitato “Lavis Partecipa” che operò attivamente per osteggiare la riqualificazione dell’area “Masere” quale area commerciale di grandi strutture di vendita.