Il Trentino migliore d’Italia: somministrati 3.737 vaccini senza nessun effetto collaterale

Ad oggi sono 3.737 le dosi di vaccino somministrate in Trentino. Per l’esattezza 1.194 presso le RSA e 2.593 agli operatori sanitari.

La Somministrazione ha riguardato 1.055 uomini e 2.92 donne.

Siamo la regione d’Italia, in proporzione ai vaccini ricevuti, migliore in assoluto. L’azienda sanitaria trentina è per il momento riuscita a somministrare il 67% dei vaccini ricevuti. Il Trentino è seguito dal Lazio con il 65% e la Toscana con il 55%

Il governatore Maurizio Fugatti durante la tradizionale conferenza stampa delle 17.30 si è rammaricato di non avere abbastanza vaccini per coprire la grande richiesta di molte categorie. «Purtroppo – ha detto – ne arriveranno solo 4.500 ogni settimana quindi non potremo far fronte subito alle enormi richieste che mi arrivano da molte categorie.»

Ad oggi non c’è nessuna notizia di reazioni collaterali da parte di chi ha ricevuto il vaccino. Si hanno notizie solo di qualche rossore cutaneo e leggeri dolori dopo la somministrazione.

Bisogna comunque fare attenzione perché dopo la prima somministrazione il soggetto non è protetto, almeno fino alla seconda iniezione che viene eseguita dopo circa 21/30 giorni dalla prima.

Fra pochi giorni saranno intensificate le somministrazioni agli anziani oltre gli 80 anni. Ed in questo caso entreranno in campo i medici di famiglia.

La task force durante la conferenza stampa rispondendo ad una precisa domanda ha confermato il focolaio dentro la RSA di Pergine, ma non quello presso la RSA di Mezzocorona. Nella risposta il dirigente generale dell’Apss Giancarlo Ruscitti ha confermato che il focolaio di Pergine è sotto controllo sottolineando che ad oggi i contagiati presso le RSA sono circa un centinaio. (Nella foto sotto l’arrivo oggi dei Vaccini presso l’ospedale di Cles)