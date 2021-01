«Essere una donna…. che difficoltà»: su Voce24news al via il format dedicato ai «vizi» delle donne

Parte venerdì 8 gennaio su Voce24news il nuovo format «Essere una donna…. che difficoltà», ideato e condotto da Roberta Kerschbaumer, attrice trentina da oltre 20 anni. (clicca qui per vedere il trailer)

8 puntate, diffuse settimanalmente della durata di circa 5 minuti, che parleranno delle donne. Di come tutto per loro è semplice ma anche terribilmente complicato. Il tutto visto in chiave ironica e sarcastica. L’idea è quella di portare il teatro pesantemente penalizzato dall’emergenza sanitaria, in Televisione, in questo caso soprattutto nel web.

L’idea di Roberta Kerschbaumer nasce dalla volontà di «raccontarci, raccontare noi donne, perché a me nella vita spesso mi sono successe davvero delle cose divertenti. Ed in questi episodi sono sempre riuscita a trovare il lato ironico della cosa».

Per l’attrice trentina riuscire a vedere il lato ironico delle cose che ci succedono nella vita diventa divertente e in un certo senso ci fa scoprire l’ottimismo che aiuta senza dubbio a vivere meglio.

«Andare in un bagno pubblico per noi è complicatissimo – osserva Roberta Kerschbaumer facendo un piccolo esempio – non c’è la chiave e allora allunghi la mano per tenere la porta chiusa, ma poi la borsa dove la metto, i pantaloni non devono toccare per terra…insomma tutto è complicato, ma se alla fine ci osserviamo da fuori riusciamo a fare una risata anche noi.»

E ancora: «Quando siamo possedute dagli ormoni, per noi un disagio enorme, ma riusciamo a dire e a fare cose che voi umani non potete nemmeno immaginare. E via via così in ogni cosa che ci capita, se riusciamo a vederci il lato ironico è meno pesante il tutto e vi assicuro divertente».

L’attrice da tempo tiene nel cassetto questa idea di fare uno spettacolo prendendo un po’ in giro le donne, ma – spiega – «rispettandoci, facendo vedere e capire quanto siamo forti nelle nostre fragilità»

Da qui nasce lo spettacolo portato in giro nei teatri dal titolo “Quasi completamente esaurita” che ha debuttato a luglio del 2020, seguito poi da questo format per la televisione “Essere donne…che difficoltà”.

«Spero che, tutte le donne che guarderanno il format, – conclude Roberta – ci si ritrovino e capiscano che nell’ironia riusciamo a dimostrare quanta forza abbiamo. E spero che tutti gli uomini che guarderanno le puntante si rendano di quando per noi è tutto così semplice nella sua complicatezza.»

CHI È ROBERTA KERSCHBAUMER – Nasce come attrice nel 1991. Ha frequentato corsi di recitazione e seminari presso il Teatro Stabile di Verona. Ha studiato il metodo “Stanislavskij” con Elena Giusti, docente alla Scuola Civica di Arte Drammatica “Paolo Grassi” di Milano e ha frequentato corsi presso “l’Accademia del Comico”. Ha frequentato il corso di teatro Pedagogico con Maria Consagra e seminari per animatore per bambini ed è Insegnante di corsi di teatro per bambini dal 2009, “Si Alzi il Sipario”

Ha studiato canto con Manuela Golser, docente del Centro Didattico “Diapason” di Rubiera (RE) unendo il canto e la recitazione presso la scuola del Musical di Milano. Nel 1992 mette piede, per caso, per la prima volta su un palco e per lei scocca subito un grande amore incondizionato.

Con la compagnia “La Logeta” di Gardolo e “I 4 Cantoni” sempre di Gardolo dal 1992 a 2014 porta in scena tantissimi lavori brillanti e non per arrivare a portare in scena numerosi spettacoli con altre compagnie come: Frida Kahlo con l’associazione Rocìo di Trento ( a oggi con l’Associazione ArteMisia ), La Giornata della Memoria – con Carlos Gardel Trio, La Grande Guerra – con il Carlos Gardel Trio e Il Tango incontra la poesia di Neruda – con Carlos Gardel Trio.

Nel 2017 registra un Promo per la Provincia Autonoma di Trento all’interno del Progetto Co-Manager Pari Opportunità. Lo stesso anno arriva in semifinale al Festival Cabaret Emergente di Modena arrivando quarta. Nel 2020 debutta con un monologo: “Quasi completamente esaurita” – da sola con un musicista. Spettacolo ironico e brillante attraverso le problematiche delle donne.

