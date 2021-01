È Michele Sessa il direttore della Radiologia di Borgo e Cavalese

Il direttore generale dell’Apss, Pier Paolo Benetollo, ha nominato Michele Sessa alla guida dell’Unità operativa di radiologia degli ospedali di Borgo Valsugana e di Cavalese.

Il professionista, è stato scelto in seguito all’esito del colloquio selettivo che, insieme al curriculum professionale, gli hanno valso il giudizio di eccellente nella graduatoria di merito. L’incarico avrà durata quinquennale a partire dall’11 gennaio.

Nell’apprendere della nomina del dottor Sessa l’assessore alla salute Stefania Segnana ha commentato: «Una buona notizia per i cittadini della Valsugana e delle valli di Fiemme e Fassa e per il servizio sanitario trentino in generale. La nomina del nuovo responsabile del servizio di radiologia degli ospedali di Borgo e di Cavalese, dottor Michele Sessa, è motivo di grande soddisfazione e di garanzia per la continuità del servizio a favore dei cittadini e degli ospedali di valle. In questo particolare frangente, garantire servizi importanti sui territori costituisce una valida risposta al bisogno di cure dei cittadini nell’ottica di efficientamento dei servizi. Colgo quindi l’occasione per augurare buon lavoro al neo nominato dottor Sessa».

Pubblicità Pubblicità

Michele Sessaè nato a Napoli nel 1964. Si è laureato in medicina e chirurgia all’Università di Reggio Calabria dove, nel 1996, si è specializzato in radiodiagnostica.

Il professionista ha iniziato la propria carriera all’Ospedale di Soriano Calabro per poi passare all’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Nel 1999 si trasferisce all’Azienda provinciale per i servizi sanitari dove tuttora lavora. Dal 2008 il professionista è titolare della struttura semplice «Tac e Rmn» dell’Ospedale di Rovereto.

In particolare dal 2004 il dottor Sessa si occupa, in maniera esclusiva nell’ambito del dipartimento di radiodiagnostica, di artro-Rm e dal 2018 partecipa all’attività di un gruppo multidisciplinare di riferimento provinciale composto da radiologi, urologi e anatomopatologi, che opera all’Ospedale di Arco, specializzato in biopsie prostatiche con fusione delle immagini Rm con quelle ecografiche.

Pubblicità Pubblicità



Michele Sessa è stato docente al corso per tecnici di radiologia medica per immagini e radioterapia della Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Verona. Il professionista vanta una casistica diagnostica e una produzione scientifica adeguata sia per qualità sia per quantità.