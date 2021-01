Coronavirus: 8 decessi nelle ultime 24 ore in Trentino. Calano ancora i ricoveri

Quasi 4.000 tamponi, 95 nuovi positivi al molecolare, 292 all’antigenico, 8 decessi, 45 ricoverati in rianimazione.

Sono i principali dati che emergono dal rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari anche oggi impegnata nella gestione dei contagi e, parallelamente, nella somministrazione dei vaccini anti Covid-19.

Più del doppio invece i nuovi contagi fra gli ultra settantenni (68 per la precisione), dato che come noto è fonte di preoccupazione per le autorità sanitarie e richiama tutti all’adozione di misure igieniche e comportamentali idonee a proteggere le classi di età più vulnerabili.

Pubblicità Pubblicità

I tamponi molecolari analizzati ieri sono stati 1793 mentre i tamponi rapidi sono 2006

Con questi test sono stati confermati anche 133 casi già segnalati come positivi dagli antigenici nei giorni scorsi. In merito alla situazione dei posti letto, ieri i nuovi ingressi negli ospedali sono stati 28, mentre le dimissioni sono 29: attualmente, quindi, i pazienti covid sono 416, ( -6 rispetto a ieri) di cui 45 (+2 rispetto a ieri) in rianimazione.

Come anticipato all’inizio dell’articolo sono purtroppo 8 i decessi oggi. In ospedale sono avvenuti 5 di questi decessi. Si tratta di 6 uomini e 2 donne che avevano un’età compresa fra gli 84 ed i 93 anni

Pubblicità Pubblicità



L’indice di contagio oggi è alto, infatti si ferma al 12,7%, leggermente più alto della media nazionale (11,5%) per quanto riguarda i molecolari. L’indice scende al 10% invece se si contato i test veloci. Ci sono 191 persone completamente guarite nelle ultime 24 ore.

Nel dettaglio, dei nuovi casi positivi, 191 sono di asintomatici e 166 di pauci sintomatici, tutti seguiti a domicilio. I bambini fra 0 e 2 anni sono 4, mentre altri 3 hanno un’età compresa fra i 3 ed i 5 anni. Nel complesso sono 33 i nuovi casi di bambini o ragazzi in età scolare.

CORONAVIRUS IN ITALIA – Il Ministero della Salute ha diramato il bollettino odierno coi dati dei contagi Covid. Sono 15.378 i casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. I decessi nell’ultima giornata sono stati 649 (+301 rispetto a ieri). La Regione in cui si registrano più contagi su base quotidiana è ancora il Veneto.

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge con le misure anti Covid dal 7 al 15 gennaio: vietati gli spostamenti tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze.

Il 7 e 8 gennaio zona gialla “rafforzata”, con limite a mobilità regionale. Nel weekend del 9 e 10 gennaio tutta Italia diventa zona arancione. Vaccinate finora in Italia circa 180.000 persone, dopo staff sanitario e Rsa tocca a ultra- 80enni.

È arrivato oggi un tir con una seconda scorta di dosi nei 294 punti vaccini.