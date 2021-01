Agitu, i veterinari nella stalla di Frassilongo: le 82 capre dell’imprenditrice sono in buone condizioni di salute

La Provincia in campo per verificare e garantire il benessere delle capre allevate da Agitu Ideo Gudeta, imprenditrice agricola di Frassilongo, uccisa a fine anno. Su indicazione dell’assessore provinciale all’agricoltura.

Giulia Zanotelli, il Servizio veterinario dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari ha effettuato un sopralluogo presso l’allevamento che conta 82 esemplari di razza mochena. Secondo le verifiche effettuate, gli animali si presentano in buono stato di salute e di nutrizione.

“Agitu Gudeta aveva trovato nella nostra terra un luogo dove realizzare il proprio progetto di vita e aveva dimostrato come l’amore per l’agricoltura possa riempire il cuore di soddisfazione ed entusiasmo” sono le parole dell’esponente della Giunta, che sta seguendo la vicenda in prima persona con un’attenzione particolare al benessere degli animali.

Per questo motivo, si è messa in contatto con il sindaco di Frassilongo, Luca Puecher, e con l’omologo di Trento Franco Ianeselli, dove Gudeta aveva aperto un’attività. Nella giornata di giovedì, l’assessore compirà un sopralluogo sul posto assieme al primo cittadino del borgo mocheno, anche per incontrare la giovane che si sta occupando della cura del gregge.

Dalle verifiche nella stalla in Val dei Mocheni, è emerso come nella struttura siano presenti i necessari abbeveratoi per garantire il soddisfacimento dei fabbisogni idrici per tutti gli animali e – nel fienile sovrastante la stalla – è presente una buona scorta di foraggio, idonea a fare fronte all’alimentazione delle capre nelle prossime settimane. La situazione sarà monitorata dal Servizio veterinario, che ha fornito al sindaco di Frassilongo, Puecher, le indicazioni per una corretta gestione degli animali.

