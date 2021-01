A Mezzolombardo si assegnano gli orti comunali

Via alla campagna per richiedere l’assegnazione degli orti comunali per l’anno 2021 a Mezzolombardo.

Nella borgata rotaliana il rinnovo automatico dell’assegnazione vale solo per i pensionati che siano risultati assegnatari nel 2020, i quali non dovranno presentare domanda di rinnovo, è sufficiente effettuare il solo pagamento del corrispettivo.

È necessario, naturalmente, essere comunque in possesso dei requisiti richiesti, ovvero essere residenti, titolari di pensione e non essere proprietari di terreni idonei alla coltivazione ad orto.

Per effettuare il versamento di 25 euro c’è tempo fino al 20 gennaio e, in caso di mancato pagamento, l’amministrazione potrà decidere di considerarlo come rinuncia all’orto.

Andrà presentata apposita domanda entro il 5 febbraio, invece, per quanto riguarda le nuove assegnazioni a pensionati e il rinnovo per soggetti non pensionati.

Il modulo, scaricabile dal sito comunale www.comune.mezzolombardo.tn.it, andrà inoltrato tramite e-mail, compilato in ogni sua parte e con allegata la copia di un documento d’identità, all’indirizzo info@comune.mezzolombardo.tn.it

Nel caso in cui fosse impossibile usufruire di questa modalità, si può chiamare il numero 0461.608237 e, su appuntamento, compilare il modulo nell’atrio del municipio consegnandolo per il protocollo.

Al termine della procedura, verranno effettuate le comunicazioni relative alle nuove assegnazioni, specificando il termine entro cui versare i 25 euro. L’assegnazione sarà effettuata sulla base di delle norme regolamentari, rispettando i casi di priorità.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio attività economiche, sport e promozione al numero 0461.608235-36. L’avviso completo è consultabile sul sito internet comunale.