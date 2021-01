A Levico e Roncegno crollano due tetti. A Borgo finisce fuori strada un camion della raccolta latte

L’assenza di manutenzione e la nevicata eccezionale, “appesantita” dalla pioggia, hanno provocato il crollo del tetto dell’ex cinema di Levico Terrme

Il crollo è avvenuto durante la notte del 2 gennaio. La struttura era stata utilizzata nell’ultima campagna elettorale. Nel corso degli anni sono stati tanti i progetti che si sono susseguiti per cercare di dare alla struttura nuova vita.

C’era stato un accordo tra il Comune e la Provincia per la realizzazione del nuovo municipio di Levico, ma per il momento il progetto è bloccato. Il sindaco Gianni Beretta ha spiegato che i danni si sono avuti nella parte che si affaccia su via Garibaldi, dove sono presenti la sala, le poltrone e il palco.

Pubblicità Pubblicità

La parte che invece si affaccia su via Dante, dove sono presenti l’ex bar e la facciata, è rimasta intatta. Il crollo del tetto diminuisce notevolmente le possibilità che la struttura possa essere recuperata.

Sempre per colpa del peso della neve ieri mattina è avvenuto il cedimento di un tirante del capannone di Marter di Roncegno dove un’azienda opera nel campo dei calcestruzzi. Per fortuna il cedimento non ha provocato ne feriti ne danni ai macchinari che erano all’interno.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco di Roncegno e nel pomeriggio c’è stato il sopralluogo dei permanenti di Trento. A Borgo Valsugana domenica in zona Boali un camion della raccolta del latte è uscito di strada autonomamente. Nessun ferito anche in questo caso. Sul posto dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Borgo che hanno messo in sicurezza la carreggiata recuperando il mezzo.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità