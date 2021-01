Viabilità: chiusa la statale del Caffaro e la gardesana orientale. Gli aggiornamenti sulla viabilità in Trentino

Pur registrando alcune chiusure nella rete viaria, anche di strade statali, nel complesso non vi sono rilevanti problemi alla circolazione, considerati i bassi volumi di traffico presenti.

Da venerdì 1° gennaio, sono caduti circa 30-35 cm di neve nei fondovalle e tra i 60-100 cm nelle tratte più in quota.

Lungo l’intera rete viaria provinciale sono ancora in attività, soprattutto lungo le strade di montagna i mezzi (autocarri e trattori), del Servizio Gestione Strade e delle ditte appaltatrici per completare la pulizia della neve e per i trattamenti antighiaccio. Nelle tratte stradali più in quota sono all’opera anche le frese per gli allargamenti della carreggiata.

Fra le strade chiuse vi sono la Gardesana Orientale, per frana in località Tempesta, e il tratto della statale 237 del Caffaro tra l’intersezione con la provinciale 34 direzione Ragoli e località Ponte Pià, per pericolo valanghe.

Ecco la situazione della viabilità sul Trentino aggiornata alla tarda mattinata di oggi 4 gennaio 2021

Strade sett 1 – ALTA VALSUGANA – Nelle tratte in quota della Panarotta, Val dei Mocheni, Altopiano di Pinè e Lavarone l’accumulo di neve è stato tra 60 e 80 cm. Lungo la S.S. 47 della Valsugana, si raccomanda di prestare particolare attenzione alla possibile formazione di buche e localizzati dissesti nella piattaforma stradale.

Si evidenzia il divieto di transito per i mezzi pesanti complessi (autotreni e autoarticolati) lungo la SS 350 Folgaria – Val D’Astico, tra Nosellari di Folgaria e Lastebasse (confine provinciale). Chiuso per lavori lungo la S.S. 47 della Valsugana, lo svincolo per Civezzano – Pinè, solo nella direzione Trento – Padova, come alternativa utilizzare lo svincolo successivo per la zona industriale di Cirè.

Chiusa per pericolo valanghe la S.P. 133 di Monterovere (Menador), per Luserna utilizzare la S.S. 349 Val D’assa Pedemontana Costo. Presenza di SUA (Senso unico alternato) per lavori lungo la SP 108 a valle dell’abitato di Centa San Nicolò e lungo la SS 349 Val D’Assa Pedemontana Costo a monte di loc. Pian dei Pradi.

Strade sett 4 – TRENTO – MONTE BONDONE – PAGANELLA – In quota nella Paganella e nel Monte Bondone, l’accumulo di neve è stato tra i 60-80 cm. Chiusa per pericolo valanghe la SP 25 di Garniga tra loc. Garniga Vecchia e loc. Viote e la SP 85 del Monte Bondone nel tratto tra località Viote e Lagolo per pericolo valanghe.

Senso unico alternato per lavori:

lungo la S.P. 58 di Faedo tra Faedo e località Pineta.

lungo la S.P. 106 di San Michele all’Adige, a sud dell’abitato.

Strade sett 8 – ROVERETO – VALLAGARINA – VALLARSA – BRENTONICO – In quota a Passo Coe, Pian delle Fugazze e nelle tratte più a monte dell’Altopiano di Brentonico, l’accumulo varia tra 80-100 cm. Chiuse per pericolo valanghe le seguenti tratte dell’alta Vallarsa:

SS 46 del Pasubio, tra loc. Piano e il passo di Pian delle Fugazze (confine provinciale).

SS 46 del Pasubio, diramazione Ossario.

SP 219 di Camposilvano.

Causa le chiusure è momentaneamente interrotto il collegamento con la provincia di Vicenza attraverso la Vallarsa. Chiuse per pericolo valanghe anche la SP 211 dei Monti Lessini e la SP 208 Avio-San Valentino. Si rammentano infine le chiusure stagionali fino al confine di provincia, della S.P. 3 del Monte Baldo da loc. San Valentino e della S.P. 138 del Passo della Borcola da loc. Incapo a Terragnolo.

Strade sett 5 – VAL DI NON E SOLE – Permane la chiusura della S.S. 42 nel tratto tra Fucine e Passo Tonale per autotreni ed autoarticolati. Al momento non si segnalano criticità per la circolazione.

Strade sett 6 – VALLI GIUDICARIE – VAL RENDENA – In quota in alta val Rendena, l’accumulo di neve è stato di circa 70 cm. Si segnala che rimane elevato il pericolo di valanghe lungo il tratto della statale 237 del Caffaro, tra l’intersezione con la provinciale 34 direzione Ragoli e località Ponte Pià. Oggi è previsto un nuovo sopralluogo con l’ausilio dei droni per una verifica di maggior dettaglio, ma intanto il tratto stradale rimane interdetto alla circolazione.

Il traffico sulla relazione Tione-Ponte Arche e Tione-Sarche è deviato sui seguenti percorsi alternativi: per le sole autovetture sulla provinciale 222 del Passo Duron, mentre per autocarri, autotreni, autoarticolati e pullman attraverso la statale 240 via Storo, valle di Ledro e Riva del Garda. Per pericolo valanghe è inoltre chiusa la SP 34 del Lisano e Sesena tra l’abitato di Stenico ed il bivio per la Val d’Algone.

Strade sett 7 – ALTO GARDA – LEDRO – VALLE di CAVEDINE E VAL DI GRESTA – Nelle zone più in quota (Bordala, M. Bondone e passo Tremalzo) l’accumulo di neve è stato tra i 60 e i 90 cm. Rimane chiusa per frana la SS 249 Gardesana Orientale in loc Tempesta al km 91,850.

Strade sett 2 – BASSA VALSUGANA E PRIMIERO – Oltre i 650 m gli accumuli di neve complessiva sono stati di circa 40/50 cm, sul Passo Rolle e Passo Cereda di circa 60/70 cm.

Permangono le chiusure per pericolo valanghe:

della SS 50 del Grappa e passo Rolle nel tratto dal km 87,00 a monte di San Martino al km 95,00 passo Rolle lato Primiero;

della la SP 79 del Brocon dal km 24,200 al km 26,700 lato Vanoi;

della SP 221 della Val Noana al km 1,200 circa.

Si rammenta la chiusura stagionale della S.P.31 del passo Manghen da località Baessa (km 15+500) a località Ponte Stue nel Comune di Castello-Molina di Fiemme (km 32+500). Permane per lavori il senso unico alternato sulla SP 79 del Brocon nel tratto dal km 15,200 al km 15,600 prima del bivio per la frazione Ronco Chiesa nel comune di Canal San Bovo.

Strade sett 3 – VALLI DI FIEMME E FASSA

Gli accumuli di neve complessiva sono stati di circa 35/40 cm in Val di Cembra e Val di Fiemme, e di circa 50/55 cm in Val di Fassa, mentre sui passi di circa 60/70 cm. Permangono le chiusure per pericolo valanghe:

del passo Pordoi della SS 48 delle Dolomiti al km 76,400 circa lato in provincia di Belluno;

del passo Fedaia sulla SS 641 dal km 11 circa, loc. Diga;

Permangono per lavori:

il divieto di transito sulla SS 50 del Grappa e passo Rolle al km 105,200 loc. Forte Buso;

il senso unico alternato sulla SS 612 della Val di Cembra al km 43,700 tra Molina e Castello di Fiemme.