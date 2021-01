«Sedotti e abbandonati»: parte il progetto fotografico dell’ordine degli ingegneri di Trento

Un progetto fotografico coordinato dall’Ordine degli Ingegneri ha portato alla riscoperta degli edifici abbandonati in Trentino.

Molti potrebbero essere recuperati e riqualificati, per altri sarebbe più interessante l’area che si metterebbe a disposizione con la loro demolizione anche in osservanza della recente normativa provinciale finalizzata ad una riduzione dell’utilizzo del suolo per usi costruttivi.

In tutto sono più di 150 i fabbricati visibili consultando il sito dell’associazione rintracciabili sotto il suggestivo titolo dato al progetto “ Sedotti e Abbandonati”, domani sulla pagina Facebook dell’Ordine sarà presentato il video che raccoglie tutte le fotografie.

Tra le rovine ambiti noti e meno noti come l’ex Hotel Panorama di Sardagna, l’ex Alumental e Amil di Rovereto, ex Villa Rosa e ex Artigianelli in Valsugana; ad Arco l’ex Quisisana e Villa Elena, la vecchia piscina di Revò e l’Istituto Degasperi sul Monte Bondone, ma c’è anche l’ex Teatro Comunale di Cavalese.

Il progetto “ Sedotti e Abbandonati” è stato finanziato dalla Fondazione Caritro, col contributo del Circolo Trentino di Architettura Contemporanea e dall’Associazione Fotografica il “ Fotogramma”.

