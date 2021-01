Oggi via ai saldi in Trentino con il rischio dei negozi chiusi

Quelli che inizieranno oggi saranno Saldi Invernali con ben poco entusiasmo. Via ai saldi insomma, ma con i negozi chiusi. Una ulteriore incongruenza di questa emergenza sanitaria gestita a colpi di dpcm che non tengono conto delle necessità dell’economia e degli imprenditori.

Prima di tutto si dovrà vedere chi deciderà di aprire per una sola mezza giornata dal momento che da domani alla Befana di tornerà in zona rossa.

I centri commerciali resteranno comunque chiusi ed a questo punto tutto dipenderà dalla voglia dei trentini di spendere dopo che a causa della serrata generale, molto è già stato acquistato online. Funerea la previsione dell’Ufficio Studi di Confcommercio che ipotizza un giro d’affari di 4 miliardi contro i 5 dello scorso anno; 15 milioni le famiglie che acquisteranno nelle svendite per una spesa pro capite di 111 euro.

Pubblicità Pubblicità

Dati in deciso ribasso rispetto agli anni passati, ma condizionati dagli effetti diretti ed indiretti della pandemia. Mai come quest’anno saranno svendite condizionate dalla paura di perdere ( se non lo si è già perso) il proprio lavoro e da una generalizzata incertezza sociale.

I negozi trentini sono chiusi a causa della zona rossa da prima di Natale ed è facile che rimanderanno l’apertura e quindi l’inizio degli sconti, al 7 gennaio.

E’ anche vero che molti sono al limite della disperazione e quindi si potrebbero affidare anche alla sola mezza giornata d’apertura, sarà interessante vedere la reazione sia dei negozianti che dei trentini.

Pubblicità Pubblicità



Sulla situazione paradossale che si è venuta a creare sabato era intervenuto Giovanni Gravante presidente di Federmoda Trentino: L’avvio a singhiozzo delle aperture – aveva dichiarato – oltre alle abbondanti nevicate di questi giorni non ha aiutato i negozi che si sono visti decurtare i fatturati. Come nelle abitudini della filiera della moda, tutto è pronto per cercare di ripartire in questo nuovo anno, che si spera possa risorgere, anche con l’aiuto dei vaccini, per un ritorno alla normalità».