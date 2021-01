Il disumano abbandono di un gatto chiuso in una gabbia

Abbandonare un animale oltre che un reato è anche un gesto a dir poco spregevole, ma se l’abbandono ha lo scopo di farlo morire lentamente e dopo una lunga agonia, l’azione diventa criminale e disumana.

E’ successo a Pranzo di Tenno dove un umano in versione bestia ha chiuso un gatto all’interno di una gabbia chiudendola con del filo di ferro e per lasciarla sospesa in un dirupo.

In quelle condizioni il destino del povero gatto era quella di morte certa o per fame e sete o per assideramento in considerazione della basse temperature notturne di questi giorni. Per sua fortuna una coppia in passeggiata è stata in qualche modo attirata forse dai miagolii, dal contrasto dei colori o dalla corda e si è fermata per soccorrere il povero gatto la cui avventura non è finita qui.

Si perché la vecchia gabbia si è rotta rendendosi intrasportabile; merito alla coppia che non ha desistito, ma al contrario è andata a casa per tornare con un trasportino nel quale sono riusciti a trasferire il gatto.

Ora si trova al gattile A-Mici Pan Eppa di Riva del Garda ed appena si sarà tranquillizzato sarà visitato e recuperato sia fisicamente che psicologicamente e sarà adottabile.

