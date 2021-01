Andrea Merler: «Non siamo sudditi di un governo di sudici sudisti». Bufera e polemiche sui social

Andrea Merler nella giornata di ieri ha scritto un post su Facebook nel quale attaccava il governo Conte e il disinteresse sulla situazione di crisi che le comunità di montagna stanno di vivendo. Se il fine poteva anche essere condivisibile il linguaggio usato lo è stato meno.

Poi l’ex candidato sindaco del centro destra dopo lo scoppio delle polemiche ha pensato bene di cambiare le parole del post, ma ormai il danno era stato fatto e il povero Andrea Merler è stato inondato da una pioggia di commenti negativi e critiche arrivate da tutte le parti, in particolar modo dai suoi stessi alleati.

Il post recitava così: «Un Governo meridionalista e sudista, a trazione foggio-salernitana (con cultura del debito) non potrà mai capire il valore culturale, salutistico ed economico della montagna. Se non inizia la stagione invernale non sarà un problema delle regioni del Nord, ma di questo Paese.

Forse non si capisce che mancare una stagione non riguarda solamente piste da sci e aprés ski. Si tratta di boscaioli, che non sanno a chi vendere la legna, di contadini che hanno dimensionato masi, stalle e fattorie, per dare risposte efficienti, territoriali e di qualità agli ospiti. Questo Governo sta diventando sempre più ingiusto, liberticida e reazionario. Siamo cittadini e non sudditi di sudici sudisti».

Il primo a esporsi è stato Pino Urbani, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che si è dissociato dalle parole dal collega e si è scusato con i tanti del sud che hanno votato Fratelli d’Italia in Trentino. Si è dissociato anche il leghista Daniele Demattè, riconoscente anche lui verso le tante persone del sud che lo hanno votato in Trentino. (vedi sotto)

Una marea di critiche è arrivata anche dal centro e dalla sinistra. Marcello Carli ha trovato inaccettabile che un esponente politico, in lizza per diventare sindaco di Trento, possa esprimersi in questo modo.

Gli esponenti di Onda Civica, Andrea Maschio e Filippo Degasperi, hanno chiesto le dimissioni immediate di Merler dal ruolo di vicepresidente del Consiglio comunale. «Risulta totalmente inaccettabile che chi,con ruolo di trasversalità e garanzia come quello di vicepresidente del consiglio comunale del capoluogo, si possa esprimere in un modo così inappropriato ed inaccettabile parlando di differenze fra cittadini del nord e del sud definendo parte di essi “sudici sudisti”, termine con toni offensivi e razzisti. Come capogruppo di Onda Civica Trentino sono a chiederne le dimissioni dal ruolo di Vicepresidenza.» – Così il consigliere Maschio in una breve nota.

Andrea Merler si è difeso dalle accuse affermando che nelle sue parole non c’è stato alcun tipo di razzismo e che il termine sudista non voleva offendere in alcun modo le persone del sud. «Per chiarezza – ha specificato – sudista significa soggetto (politico) che divide il paese tra sud e Nord.non significa meridionale… Il riferimento quindi è a soggetti politici sudisti non ad abitanti del sud Italia, cui va il mio rispetto, la mia stima, e come noto tanta amicizia con tantissimi amministratori di questo paese da sud a nord!»