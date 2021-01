Alla Casa di Riposo di Cles grazie alla Comunità della Val di Non è stata installata la ‘Stanza Degli Abbracci’

In questo delicato momento che stiamo vivendo, gli ospiti anziani, i malati e le persone più deboli residenti nelle case di riposo, hanno bisogno di un grande sostegno affettivo che permetta loro di poter resistere meglio alla pandemia, specialmente dopo tutti questi mesi passati in semi-isolamento, spezzato solamente dai brevi incontri in sicurezza con i loro affetti più cari, ma senza alcun contatto ravvicinato. Da qui nasce l’idea della ‘Stanza degli Abbracci’ dove gli ospiti possono incontrare i parenti, senza pregiudicarne la salute.

Grazie all’appoggio della Comunità della Val di Non, presso la APSP Casa di Riposo Santa Maria di Cles è stata installata e già posta in uso dal 31 dicembre scorso la “Stanza Degli Abbracci”.

Fortemente voluta dalla Presidente, dal Direttore e dal Consiglio di Amministrazione, la struttura gonfiabile è stata collocata nei locali del Centro Diurno e permetterà ad ospiti e familiari di poter godere di un contatto fisico ormai da oltre dieci mesi precluso.

Commenta la Presidente Laura Flor: “La possibilità di stringersi e tenersi per mano, di allargare le braccia per cingere le spalle del proprio caro ed il calore di una carezza sul viso sono conquiste importanti ed emozioni che sembrano nuove dopo lunghi mesi di isolamento e privazione. Il contatto è di stimolo e beneficio anche per chi, per effetto della demenza o di patologie invalidanti, non ha possibilità di comunicare in altro modo”.

Aggiunge il Direttore Luca Cattani: “La soddisfazione di chi fra gli ospiti e familiari ha già inaugurato la postazione è pari a quella del Consiglio di Amministrazione che ha creduto in questa opportunità in un contesto normativo di livello nazionale che non permette l’accesso di parenti e visitatori ai nuclei di degenza”.

L’iniziativa è stata realizzata con il contributo della Comunità di Valle che ha finanziato al 100% il progetto proposto. “Fin da subito siamo stati onorati di poter sostenere l’iniziativa proposta dalla APSP Santa Maria” – commenta il Commissario della Comunità della Val di Non Silvano Dominici – “Siamo consapevoli degli effetti negativi della pandemia, che sta mettendo a dura prova la nostra società dal punto di vista sanitario ma con ripercussioni pesanti anche dal punto di vista umano; il distanziamento sociale, pur necessario, colpisce severamente le fasce più deboli della nostra comunità ed in particolare gli anziani, per i quali l’affetto dei propri cari è linfa vitale”.

