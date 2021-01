A Ossana un nuovo piano per lo sgombero neve, ma anche i cittadini dovranno fare la propria parte

In questo periodo in particolare la neve è tema di grande attualità. Alla luce delle molteplici osservazioni raccolte dai cittadini, l’amministrazione comunale di Ossana ha deciso di mettere in atto una serie di interventi per ottimizzare il servizio di sgombero neve.

I punti critici di maggiore pericolo per la viabilità e la sicurezza delle persone, nonché i punti più importanti di accesso ai servizi primari, sono stati individuati dal consigliere Ivano Dell’Eva, referente del servizio, dalla sindaca Laura Marinelli e dai referenti delle tre frazioni (Ossana, Cusiano e Fucine) Nicola Brida, Marco Pangrazzi e Danilo Bezzi.

In caso di precipitazioni nevose, infatti, le scuole, il municipio, i centri produttivi, le strade più ripide come Tajadon, Pendege, Doss di via Ergisto Bezzi necessitano di un intervento immediato.

L’amministrazione comunale si è quindi confrontata con la ditta Seccotetti, appaltatrice del servizio per il triennio 2019-21, con la quale è stato concordato di mettere a disposizione un mezzo operatore per ognuna delle frazioni e un operatore per i marciapiedi.

Il servizio di sabbiatura sarà invece svolto dagli operai comunali.

Ma anche i cittadini sono chiamati a fare la loro parte. La sindaca Marinelli ha infatti inviato una lettera in tutte le case, invitando la popolazione a mantenere comportamenti corretti e pazienti, soprattutto nei giorni di intense precipitazioni nevose.

«In primis relativamente allo sgombero e stoccaggio della neve su suoli privati, evitando ulteriori accumuli sulle pubbliche vie, brutta abitudine più volte segnalata all’amministrazione anche negli anni passati – si legge nella lettera –. Si raccomanda inoltre di spostare nei giorni delle nevicate i mezzi privati dai parcheggi pubblici, in modo da permettere uno sgombero neve completo. Rafforzeremo in tal senso anche l’azione della polizia locale, che avrà il compito di vigilare su queste buone pratiche».

Per segnalazioni urgenti nelle giornate di sgombero, infine, i cittadini possono contattare via messaggio il referente Ivano Dell’Eva al numero 393.0483623.