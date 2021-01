Omicidio Agitu Ideo: confermato l’arresto per Suleiman Adams

È stato convalidato l’arresto di Suleiman Adams, il 32 enne ghanese che ha confessato l’omicidio della pastora etiope Agitu (qui l’articolo).

L’uomo si trova in carcere dal momento della morte di Agitu.

Ieri mattina il suo avvocato Fulvio Carlin lo ha raggiunto all’interno del carcere di Spini di Gardolo, dove è stato sottoposto all’interrogatorio di garanzia. Il giudice e il suo assistito hanno ascoltato via internet le sue dichiarazioni.

In realtà non c’è stato molto da ascoltare visto che Adams non ha aggiunto altre dichiarazioni rispetto a quelle già fornite nei giorni scorsi.

L’avvocato ha spiegato che la scelta di non aggiungere altre dichiarazioni ha evitato che l’uomo soffrisse ulteriormente nel rievocare l’accaduto, visto che il quadro completo di quanto successo era già stato raccontato.

L’uomo è attualmente disperato per ciò che ha fatto e il suo avvocato ha spiegato che il suo stato psicologico è compromesso. E’ in una situazione di panico. All’interno del carcere di Spini di Gardolo è stato messo in una cella con altri due detenuti per evitare che l’isolamento lo porti a qualche azione autolesionistica.

Gli inquirenti sono in attesa dei risultati dell’autopsia, che confermerebbero o escluderebbero la violenza. Al momento Adams è accusato per omicidio semplice, senza l’aggravante della violenza.

Gli inquirenti stanno anche analizzando i due cellulari (quello dell’assassino e quello della vittima) per controllare se tra i due ci fosse stata una relazione e se quindi il delitto abbia anche un movente passionale.