Autobrennero: nel 2021 nessun aumento del pedaggio

Nessun aumento per i pedaggi dell’A22 per il 2021, una conferma della volontà della società di Via Berlino di proseguire sugli investimenti senza gravare sui costi a carico degli utenti.

Ma anche di come si voglia ammortizzare il drastico calo del traffico e quindi del fatturato conseguente alla pandemia senza coinvolgere gli utilizzatori finali.

In sette anni il costo del percorso autostradale è stato aumentato una sola volta: fu nel 2018 con un ritocco dell’1,67%. A questo proposito l’amministratore delegato Diego Cattoni (foto) fa notare come i costi di A22 sia nel tratto di pianura che in quello di montagna siano tra i più bassi d’Italia; mentre il livello qualitativo è tra i più alti d’Italia.

Per il 2021 è stato approvato uno stanziamento per la manutenzione ordinaria pari a 71 milioni corrispondente a 226 mila euro a chilometro.

Gli investimenti non riguardano solo la manutenzione, ma anche interventi importanti come la terza corsia ( esecuzione del primo lotto) che darà origine al nuovo svincolo con la A1 per un costo di 138 milioni. Confermate anche tutte le agevolazione in corso per il 2019.

