Al via l’iniziativa «Chiese Aperte», con le passeggiate organizzate dal Museo Diocesano

Da una parte l’iniziativa “Chiese Aperte” che permetterà di entrare con una visita guidata in realtà normalmente chiuse al pubblico, la proposta inizierà con la Cappella del Cimitero della Vela e con la chiesetta che si trova in cima al Parco di Gocciadoro; dall’altra l’iniziativa del Museo Diocesano che propone delle passeggiate sia invernali che estive per raggiungere le chiese dei dintorni della città.

La prima proposta è quella della chiesetta di Sant’Agata a Povo, recentemente restaurata e che in attesa del completamento della stradina sterrata che partirà da Oltrecastello, è raggiungibile unicamente salendo da Povo oppure da un sentiero tra Povo e Oltrecastello.

La piccola chiesa di Sant’agata, posta sull’omonimo colle sovrasta l’abitato di Povo, la fondazione della primitiva cappella risale presumibilmente al XIV° secolo, ma l’edificio venne ricostruito nel 1566, data ancora visibile sul portale.

L’interno è spoglio e privo di decorazioni, l’unica opera d’arte – un dipinto di Giampietro Pompeati del 1861 circa – è stata portata in Museo per ragioni di sicurezza e sostituita in loco da una oleografia su tela che la riproduce in scala 1:1. Il posto in cui sorge la chiesetta merita una gita: da qui la vista si allarga sulla valle dell’Adige e le montagne circostanti, in questi giorni piene di bellissima neve.

Sullo stesso colle era stato costruito anche un omonimo castello di proprietà della potente famiglia dei da Paho, che successivamente ne cambiarono cambiato il nome (verso il 1100) in da Beseno. Una nota curiosa è data dal fatto che la chiesa di Besenello è dedicata a S.Agata.

