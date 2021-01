In Trentino vaccinate già 1.457 persone. Non si registra nessuna reazione collaterale

Dopo le prime 100 dosi del Vaccine day, anche in Trentino è partita la campagna vaccinale. L’ultimo dell’anno sono state iniettate 1.457 dosi, di cui 1.116 nelle case di riposo, fra ospiti e operatori sanitari, e 341 dosi negli ospedali (medici, infermieri e Oss).

I dati sono stati rilevati alle 20 e 30 e sono stati comunicati ieri dall’assessora provinciale alla saluta Stefania Segnana durante la tradizionale conferenza stampa della task force.

Il Trentino ha ricevuto una dotazione indiziale di 5.800 dosi, un numero maggiore alle aspettative.

L’aumento delle dosi deriva dal fatto che con un flaconcino sarà possibile iniettare non più cinque ma sei dosi. Di queste 5.800 dosi, 3.600 saranno destinate alle case di riposo mentre il resto al persone sanitario degli ospedali. 150 dosi saranno riservate ai medici di medicina generale e ai pediatri che ne faranno richiesta.

La Provincia aveva l’intenzione di vaccinare prima gli ospiti e il personale delle case di riposo ma il Ministero della Salute ha imposto che venga vaccinato subito anche il personale sanitario.

Il Ministero si è inoltre raccomandato di non iniettare tutte le dosi, ma di lasciarne alcune da parte in modo da averle a disposizione per il richiamo, che va fatto 21 giorni dopo la prima iniezione. Non ci si può permettere di rischiare di non avere a disposizione le dosi per il richiamo.

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria Pier Paolo Benetollo ha affermato che l’adesione al vaccino è stata molto positiva. In poche ore erano già terminate le richieste di medici e pediatri per le 150 dosi. Coloro che sono stati vaccinati non hanno avuto reazioni allergiche, ma solo qualche indolenzimento al braccio, inferiori a quelle del vaccino anti-influenzale.

Venerdì 8 gennaio gli Ordini professionali dei medici e degli infermieri terranno una vaccinazione dimostrativa pubblica. Lo scopo è quello di promuovere la vaccinazione e far capire che è l’unica via percorribile per sconfiggere la pandemia.