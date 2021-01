Federmoda Confcommercio: “Saldi invernali 2021, il Covid taglia 1 miliardo di spese”

Secondo la stima dell’Ufficio studi di Confcommercio è di 4 miliardi di euro il valore dei saldi invernali contro i 5 dell’anno scorso; oltre 15 milioni sono le famiglie che acquistano in periodo di saldi e 111 euro è la spesa media pro capite.

Sono numeri al ribasso rispetto al passato a causa dei provvedimenti anti-covid adottati dal Governo che stanno mettendo a dura prova l’intera filiera della moda.

«L’avvio a singhiozzo delle aperture – spiega il presidente di Federmoda Trentino Giovanni Gravante – oltre alle abbondanti nevicate di questi giorni non ha aiutato i negozi che si sono visti decurtare i fatturati. Come nelle abitudini della filiera della moda, tutto è pronto per cercare di ripartire in questo nuovo anno, che si spera possa risorgere, anche con l’aiuto dei vaccini, per un ritorno alla normalità».

È ormai appurato che i saldi rappresentano un volano d’affari importante per l’economia e soprattutto un’opportunità per i consumatori che possono acquistare i prodotti tanto desiderati a prezzi ribassati.

Il Decreto di Natale ha creato nuove incertezze anche sulle date di avvio dei saldi con un rischio evidente di arricchire ulteriormente i soli colossi del web, se non verranno posticipati almeno alla riapertura dei punti vendita fisici.

Il periodo dei saldi permette ai negozi di incassare la liquidità necessaria per pagare tasse, dipendenti, fornitori, affitti, costi fissi e utenze, ma anche per far fronte agli investimenti necessari agli ordinativi delle nuove collezioni. Confcommercio spera che l’Italia non si fermi ancora perché un nuovo lockdown rappresenterebbe un danno irreparabile per il settore moda.

