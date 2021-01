Addio a Rina Bonvecchio Sommadossi una delle colonne del’associazione trentini all’estero

Addio a Rina Bonvecchio Sommadossi, una delle colonne portanti dell’Associazione delle Famiglie Trentine all’Estero, portata via il 31 dicembre dal coronavirus che così pesantemente ha influenzato le nostre vite. A darne notizia è la stessa associazione.

Rina era entusiasta, ottimista, operativa, determinata. Nata in Argentina da genitori di origine trentina, era tornata qui per trovare alcuni parenti ed aveva conosciuto il futuro marito: Emilio Sommadossi.

Da allora si è stabilita a Trento senza perdere mai l’accento spagnolo che tanto la caratterizzava e che evidenziava la sua passione e il suo impegno per mantenere i contatti con gli emigrati trentini e i loro discendenti.

Pubblicità Pubblicità

Anche grazie al suo instancabile lavoro e al suo lungo impegno come Vicepresidente, l’Unione delle Famiglie Trentine all’Estero continua ancora oggi la sua missione e tiene viva la fiamma dell’identità e dell’appartenenza in centinaia di persone sparse in ogni angolo del globo.

Anche Rina, nonostante l’età, fino a pochi anni fa continuava a fare progetti: il suo sogno, a 90 anni, era quello di tornare in Argentina, nei luoghi della sua infanzia e in quelli in cui aveva portato avanti numerosi progetti. E nel frattempo continuava a informarsi dell’attività dell’Associazione, cercando di rendersi utile e di portare il suo contributo. Per questo motivo un paio di anni fa l’Unione aveva deciso di festeggiare Rina e il suo impegno.

Ma Rina era anche una donna elegante, sempre impeccabile, con uno charme e una gentilezza che colpivano. Non importava in che luogo o a che ora si tenessero gli incontri delle associazioni di cui faceva parte. Lei arrivava e salutava tutti: una stretta di mano, un abbraccio e uno scambio di parole sugli ultimi avvenimenti, sul tema della serata o su qualche ricordo comune. E non mancava mai di raggiungerti con una telefonata, Rina… O con un invito a pranzo.

Pubblicità Pubblicità



«Ricordiamo ancora con nostalgia la festa che aveva organizzato in occasione del suo novantesimo compleanno – scrive l’associazione – Negli ultimi tempi gli anni avevano iniziato a farsi sentire, ma non avremmo mai immaginato di dover salutare Rina proprio all’alba di un nuovo anno che speravamo potesse portare serenità, speranza e un nuovo inizio anche per le attività dell’Associazione.»

«Alla figlia Paola e a tutta la famiglia giungano, da parte del Direttivo – conclude la nota dell’associazione per voce del presidente Mauro Verones – delle dipendenti e di tutti i soci sparsi in giro per il mondo, le più sincere condoglianze e un affettuoso abbraccio nella consapevolezza che l’impegno, la determinazione e gli ideali di Rina guideranno ancora a lungo la nostra azione. Che la terra ti sia lieve cara Rina, non ti dimenticheremo!»

Il funerale sarà celebrato lunedì 4 gennaio 2021 alle 16.00 presso la chiesa di san Antonio di Trento.