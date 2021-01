Accoltellamento in piazza della Portela: rinviato a giudizio per omicidio colposo il tunisino

Era il 24 dicembre scorso. Mentre le persone si affrettavano per gli ultimi regali di Natale, in Piazza della Portela a Trento un tunisino, B.B.M., aveva accoltellato un suo connazionale per questioni di onore. (qui articolo)

La vittima, un tunisino di 35 anni, non aveva gradito la fine della relazione con la sua ex fidanzata (la storia era finita nel febbraio del 2019). Aveva quindi divulgato sui social e su un sito pornografico alcune foto intime dell’ex compagna. La donna aveva chiesto aiuto all’attuale fidanzato, che aveva deciso di attuare un chiarimento con la vittima.

I due si erano incontrati verso le 15 sotto i portici, ma la lite era ben presto degenerata e in Piazza della Portela Belhay Masaud aveva accoltellato la vittima con un coltello da cucina.

Lo aveva ferito al bacino e alla gamba, provocandogli una forte emorragia e per la quale aveva rischiato la vita. Quando erano arrivati i soccorsi, l’uomo era a terra privo di sensi.

Nel frattempo l’aggressore era fuggito e si era nascosto da alcuni amici in un appartamento ad Aldeno. Gli inquirenti avevano visionato le telecamere e in poco tempo si erano messi sulle tracce dell’uomo, che è stato trovato in poche ore.

L’episodio è maturato negli ambienti degradati della città di Trento, entrambi gli stranieri infatti non avevano dimora fissa e vivevano di espedienti al limiti della legalità.

Il tunisino a distanza di oltre un anno si trova ancora in custodia cautelare in carcere . La procura ha chiesto il rinvio a giudizio per tentato omicidio . L’udienza si terrà alla fine di questo mese, coronavirus permettendo.

Nel frattempo l’avvocato dell’aggressore, Elena Gabrielli, sta trattando con la parte lesa per un risarcimento danni (circa 10 mila euro) in modo da alleggerire la posizione processuale dell’imputato. Anche la vittima è però indagata per diffusione di materiale pornografico.