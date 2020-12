Trento in lutto: è morto Italo Marinolli l’inventore della discoteca Waikiki

È morto ieri alle 18.00 all’ospedale santa Chiara di Trento Italo Marinolli, l’indimenticabile inventore del Waikiki, la discoteca cult che ha fatto la storia della movida trentina degli anni 80.

Aveva 80 anni ed era stato contagiato dal coronavirus. I suoi polmoni già deboli non hanno retto e nel tardo pomeriggio un arresto cardiaco ha portato alla morte l’imprenditore dello spettacolo e grande innovatore degli anni 80 pianto dagli over 50 e 60 che ricordano quei magici anni

Nel 2014 era tornato su un palco per il trentennale della mitica discoteca Waikiki, icona della Trento da bere degli anni 80 dove oltre 2.000 persone lo avevano salutato fino a tarda notte in un clima di grande allegria.

«Eravamo molto legati, per me era come un fratello – dichiara affranto Danilo Moresco amici e socio di Marinolli – nella vita di veri amici ne frequenti pochissimi e lui era uno di questi. Amava vivere ed era sempre ottimista, forse perché anche lui come me era un saggitario. Ho vissuto gomito a gomito con lui 40 anni di vita, prima come amico e dopo come socio. Impossibile dimenticare le nottate del waikiki ed i viaggi in Africa e in Brasile. Mi mancherà molto».

Poi Italo Marinolli insieme appunto all’amico Danilo Moresco aveva aperto lo storico ristorante Green Tower che fin da subito aveva raggiunto il successo diventando un punto di riferimento importante per la città. Ma nel corso degli anni si era occupato anche di investimenti immobiliari, in Italia ed anche all’estero.

Un’altra figura storica del capoluogo che lascia un grande vuoto. Nel corso della rèunion per il trentennale della sua discoteca aveva detto quanto fosse bello rivedere tanti vecchi amici ed era rimasto stupito dalla grande partecipazione a distanza di 30 anni. «Mi rende consapevole che allora è stato fatto un buon lavoro» – aveva detto.

Aveva anche sottolineato come negli anni ’80 il modo di divertirsi fosse più sano e come ci si divertisse con poco e in modo sereno. Lascia due figli.