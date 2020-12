Reti idriche e fognarie, oltre due milioni di euro di interventi

Le reti idriche e fognarie cittadine sono tra le più efficienti a livello nazionale.

Questo primato, sottolineato ogni anno dalle indagini sulla qualità ambientale, è il frutto di un attento lavoro di programmazione che prevede, ogni anno, onerosi interventi sulle parti più obsolete della rete.

Ecco nel dettaglio i lavori appena conclusi, in corso o in previsione curati dall’ufficio Reti idrauliche del servizio Opere di urbanizzazione primaria.

In totale, il costo degli interventi supera i due milioni di euro.

1. Rifacimento acque meteoriche in via Canova: importo di spesa generale 150 mila euro, lavori conclusi in agosto 2020.

2. Collettore acque meteoriche in via Pietrastretta: importo di spesa generale 250 mila euro, lavori conclusi in settembre 2020.

3. Rifacimento acque meteoriche in via delle Costiole (Martignano): importo di spesa generale 188 mila euro, lavori conclusi in dicembre 2020.

4. Realizzazione tratto fognatura bianca salita Perugini, sponda trentina a San Lazzaro e in via del Loghet a Spini di Gardolo: importo di spesa generale 300 mila euro, inizio lavori ottobre 2020 – fine lavori prevista aprile 2021.

5. Rifacimento collettore acque meteoriche via Don Zulian a Villazzano: importo di spesa generale 270 mila euro, inizio lavori marzo 2021 – fine lavori prevista giugno 2021.

6. Collettore acque meteoriche via Dos Gariol e via della Chiesa a Baselga del Bondone: importo di spesa generale 370 mila euro, inizio lavori giugno 2021 – fine lavori prevista novembre 2021.

7. Fognatura a San Donà 2° lotto: importo di spesa generale 340 mila euro, inizio lavori giugno 2021 – fine lavori prevista novembre 2021.

8. Rifacimento tombinatura Fossa della Canova – zona piazza: importo di spesa generale 280 mila euro, inizio lavori settembre 2021 – fine lavori prevista marzo 2022.