Predaia, nella lettera della sindaca Giuliana Cova il bilancio dei primi 100 giorni d’amministrazione e l’augurio per un 2021 di speranza, concretezza e semplicità

Una lettera per rivolgere un augurio di speranza e di energia per l’anno che sta per iniziare. Ma anche per ringraziare i cittadini di Predaia, la giunta, il consiglio, i dipendenti e i collaboratori comunali, per abbracciare gli anziani e poi i medici e gli operatori sanitari che tanto hanno fatto e stanno facendo per salvare delle vite.

Un modo per sentirsi vicini anche se lontani. E «uniti con ciò che conta di più: con le menti e con i cuori».

La sindaca di Predaia Giuliana Cova ha affidato a un lungo post sui social, che riportiamo di seguito, i suoi pensieri e i suoi auguri per un 2021 «all’insegna della concretezza, degli affetti e della semplicità».

I primi 100 giorni di amministrazione sono fondamentali: si gettano le basi per il futuro, si dà quell’impronta che segnerà la linea di un nuovo percorso.

Sono stati tre mesi molto impegnativi per me e per l’intera Giunta, ma anche per i Consiglieri costantemente coinvolti nelle scelte.

Personalmente ho dedicato in questo ruolo tutta me stessa, consapevole del fatto che i risultati sono direttamente proporzionali all’impegno: se dai, prima o dopo ottieni, e se doni, senza aspettarti nulla in cambio, ottieni ancora di più.

Le maggiori soddisfazioni le ho provate nella relazione con le persone: nel percepire la reciproca stima e sintonia con i dipendenti e con gli amministratori, ognuno con le proprie caratteristiche e il proprio carattere, ognuno con i propri talenti da valorizzare. Li ringrazio per la condivisione delle difficoltà, per l’impegno nel trovare la soluzione ai problemi, semplicemente per la simpatia e per la “pacca sulla spalla”.

Ringrazio anche tutti i cittadini di Predaia che apprezzano il nostro operato, che si interessano sugli sviluppi del nostro impegno, che quotidianamente ci incoraggiano.

Ringrazio anche coloro che criticano alcune nostre scelte: non c’è più grande ricchezza di sentirsi diversi e non c’è un più grande stimolo a migliorarsi, pedalando con più forza su quella bicicletta che gli elettori ci hanno consegnato il 22 di settembre.

Alla fine del primo semestre del 2021 presenteremo il bilancio dei risultati concreti del nostro lavoro: non saranno pochi, ne sono certa.

Siamo alla fine di un anno, il 2020, particolarmente difficile per tutti, fatto di ombre ma anche di grandi speranze.

Voglio rivolgere un abbraccio a tutti gli anziani che stanno superando gli effetti della pandemia e ai famigliari di coloro che purtroppo ci hanno lasciato. Un affettuoso augurio anche a tutti i medici e agli operatori sanitari dei nostri ospedali che hanno lottato per salvare tante vite.

Un caloroso augurio a tutti i cittadini di Predaia. Il mio vuole essere un augurio di un nuovo anno ricco di speranza e di energia, non all’insegna dello sfarzo ma della concretezza, degli affetti e della semplicità.

Viviamo queste feste rispettando il distanziamento sociale ma uniti con ciò che conta di più: con le menti e con i cuori.

Giuliana Cova