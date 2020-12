Ieri la conferenza stampa dei sindacati presso la sede della Cisl di via Degasperi

Si è tenuta ieri presso la sede della Cisl in via Degasperi la tradizionale conferenza stampa di fine anno dei sindacati

Secondo le tre sigle sindacali trovare una qualsiasi forma di collaborazione con la Giunta provinciale è cosa impossibile. Si profila quindi una frattura tra sindacati e amministrazione provinciale che appare insanabile dove trovare una qualsiasi forma di collaborazione è cosa impossibile.

La conclusione di Cgil, Cisl e Uil è semplice: la Giunta Fugatti si è dimenticata dei lavoratori. All’emergenza Covid – è stato detto – si è destinato lo 0,035% del Pil provinciale cioè circa 500 euro lordi a testa per 12 mila cassintegrati. “A sostegno dei redditi della famiglie trentine falcidiati dalla crisi economica, sono stati spesi dalla Provincia solo poco più di 7 milioni di euro, finiti per la gran parte nell’integrazione ai sospesi. In pratica – hanno affermato i segretari generali Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti – complessivamente nel corso di quest’anno la Giunta ha stanziato altri 32 milioni di euro per politiche attive e passive del lavoro, senza però mai poterli spendere davvero. Così la Giunta provinciale si è dimenticata dei lavoratori e così invece di contenere la crisi, l’ha aggravata”.

Le cause di questo stallo per i sindacati sono da attribuire a scelte del Governo provinciale che, in un caso, ha stanziato risorse aggiuntive con grave ritardo (con una variazione di bilancio la Giunta ha destinato ad Agenzia del Lavoro 15 milioni di euro in più solo ad ottobre rendendo impossibile impegnarli in corso d’anno) e, in un altro, ha congegnato misure troppo restrittive (i 13 milioni di euro stanziati dalla legge “Riparti Trentino” sull’assegno unico sono di fatto sono ancora in gran parte inutilizzati).

All’orizzonte c’è il possibile sblocco dei licenziamenti previsto per fine marzo, senza che sia in atto nessun intervento di gestione. Anzi l’Agenzia del Lavoro è sotto organico di 55 addetti e potrebbe essere del tutto impreparata a gestire l’emergenza.

