Edilizia pubblica tra nuovi cantieri in arrivo e opere ormai finite

Al traguardo i primi due interventi del Santa Chiara Open Lab. Saranno conclusi il prossimo anno il Tempio crematorio, la Sala del commiato e il Lido Manazzon. Al via in primavera l’attesa riqualificazione di piazza della Mostra.

Il 2021 sarà un anno importante per l’edilizia pubblica comunale. Chiuderanno infatti alcuni cantieri di lungo corso, come quello del nuovo Tempio crematorio e quello della Sala del commiato laico in corso di costruzione al cimitero monumentale di Trento. Giungeranno poi al termine i primi interventi del Santa Chiara Open Lab: si tratta della chiesetta del Redentore, che sarà utilizzata per finalità culturali, e della palazzina “Ex uffici” della Civica, che ospiterà servizi per anziani e spazi per il cohousing.

Sempre per quanto riguarda il Santa Chiara Open Lab, il prossimo anno apriranno il cantiere dei nuovi uffici tecnici comunali (chiusura nel 2024) e quello dell’ex mensa di Lettere, che sarà riqualificata per ospitare la sede degli Ordini, l’Urban Center e lo Spazio Giovani (chiusura del cantiere nel 2023).

Grandi novità in vista anche per gli appassionati di sport: nel 2021 sarà terminata la pista indoor al campo Coni e aprirà l’area ludico-sportiva del nuovo lido esterno Manazzon. Partiranno inoltre gli interventi sul campo da rugby e la riqualificazione degli spogliatoi della Blm Group Arena, che nel 2022 sarà interessata da un nuovo intervento per l’ampliamento delle tribune.

In primavera di quest’anno aprirà il cantiere dell’attesa riqualificazione di piazza Mostra. Ecco in dettaglio gli interventi previsti nel prossimo biennio.

2020 (da settembre). Cantieri chiusi – Giardino delle rimembranze al Cimitero monumentale di Trento – Ampliamento scuole Schmid – Restauro fontana deNettuno – piazza Duomo – Risanamento rifugio Maranza.

2021. Cantieri in corso/verso la chiusura – Nuovo Tempio crematorio al cimitero monumentale di Trento (chiusura 2021) – OpenLab quartiere Santa Chiara – Restauro chiesetta del Redentore (chiusura 2021) – OpenLab quartiere Santa Chiara – Palazzina ex uffici Civica (chiusura 2021) – Riqualificazione Lido Manazzon – area ludico sportiva (chiusura 2021) – Sala commiato laico al cimitero monumentale di Trento (chiusura 2022) – Accordo programma Casa dello sport – Pista indoor (chiusura 2021).

2021. Cantieri in partenza – Riqualificazione di piazza Mostra (chiusura 2022) – Tettoia Terzo tempo rugby all’area sportiva Ghiaie (chiusura 2021) – Riqualificazione spogliatoi Blm Group Arena (chiusura 2021) – Realizzazione ciclobox chiusi/coperti (chiusura 2021) – Restauro e riqualificazione illuminotecnica monumento De Gasperi in piazza Venezia (chiusura 2021) – Copertura biciparcheggio all’area ex Zuffo (chiusura 2021) – OpenLab quartiere Santa Chiara – Nuovi uffici tecnici comunali (chiusura 2024) – OpenLab quartiere Santa Chiara – Recupero ex mensa di Lettere per sede Ordini professionali, Urban center e Spazio giovani (chiusura 2023)

Anno 2022. Cantieri in partenza – OpenLab quartiere Santa Chiara – Riqualificazione tessuto connettivo parco Santa Chiara (chiusura 2024) – Nuove tribune e Skybox alla Blm Group Arena per 5.000 posti (chiusura 2023) – Accordo programma Casa dello sport – Ampliamento ingresso e area ospitality Blm Group Arena (2024).

Oltre a queste opere, sono da definire per quanto riguarda le modalità di finanziamento e la realizzazione: – Nuovo centro natatorio alle Ghiaie – Riqualificazione area Atesina – Recupero edificio ex Lettere.