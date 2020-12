Un mese senza don Valentino Felicetti. Lo struggente ricordo di Pino Morandini

Monsignor Valentino Felicetti si è spento nella tarda serata di martedì 24 novembre, a 89 anni. Nato a Predazzo, venne ordinato a Trento nel 1956. Lungo, in tutto il suo ministero, è stato il suo rapporto con la città di Rovereto, iniziato con il primo incarico come vicario parrocchiale a Rovereto S. Marco (1956-1959).

Canonico onorario della Cattedrale di Trento, venne nominato protonotario apostolico nel 2005, responsabile diocesano per i Congressi Eucaristici nel 2009 e, come ultimi incarichi fu rettore della chiesa dell’Annunziata a Trento (2009-2015) e cappellano della RSA di via Vittorio Veneto a Trento (2009-2015).

Pino Morandini ad oltre un mese dalla sua morte ha voluto ricordarlo in una lettera inviata alla nostra redazione.

«Caro don Valentino inchiodato come sono in un letto d’ospedale (per via di una patologia contro cui combatto da due anni), mi trovo nell’oggettiva impossibilità di accompagnarti all’estremo saluto, per di più nella “nostra” Predazzo, come avrei tanto desiderato.

Cerco allora di vergare queste poche righe, inoltrandomi tra i mille ricordi che affollano la mente e che la tua amicizia ha segnato nel mio animo quale eredità preziosa. Questa preziosità genera un’immensa gratitudine: per la tua testimonianza di umiltà, di equilibrio, di rispetto dell’altro, di speranza autentica.

L’assiduità dei rapporti negli anni in cui hai retto sapientemente l’Ufficio diocesano per la pastorale dei laici faceva emergere giorno dopo giorno l’ubi consistam di un’umiltà non artificiosa, ma ontologica al tuo essere. Indice del tuo spessore etico, spirituale, culturale.

Una guida, insomma, per i laici, e non solo. Intrisa di un equilibrio innato, così capace di affrontare serenamente situazioni e temi anche scabrosi: al contempo critico senza sconti verso il paradigma nichilistico in atto, epperò sempre volto a generare una Speranza che non può morire.

“Spes contra spem”campeggia sulla tomba di La Pira: la speranza cristiana al di là di ogni speranza umana. Sembra l’effigie della tua vita! Che annunciava coi fatti una Presenza altra, incancellabile, e al contempo indicava sul piano umano una risposta responsabile al senso di un’immensa peripezia che pervade spesso l’uomo: questa va affrontata con una posizione esistenziale adeguata e con la forza del pensiero, tantopiù in quest’epoca dal pensiero debole.

La sfida sta nel far (ri)emergere le virtualità inespresse della tradizione e saggiarle in rapporto ai nuovi tempi e problemi. Fedeli ai valori di sempre, da testimoniare con coraggio e amore.

Mi colpivano la tua radicale dimensione contemplativa, nonostante le mille incombenze, e la capacità di essere sul pezzo ogniqualvolta un laicato esigente auspicava tuoi consigli. Dimensione e capacità che, lungi dall’essere in rapporto ancipite, si svelavano in mirabile simbiosi.

Quantomai educativo il tuo rispetto verso chiunque, indipendentemente dal suo pensiero, e con esso la capacità di ascolto e di dialogo, nella fedeltà alla propria identità. In sostanza, una sintesi felice tra scienza e sapienza!

In questi mesi di oggettiva impossibilità a vederci, sono andato sovente col pensiero, che si faceva preghiera, alla sconsolante solitudine che ti ha avvolto a lungo, sino all’ultimo respiro.

Mi sovviene in proposito quanto annotava il Manzoni: “Il Signore non turba mai la gioia dei Suoi figli se non per prepararne una più piena e più grande”. E’ quella che tu oggi meritatamente assapori davanti al Suo volto. Arrivederci e grazie, don Valentino, prete santo e uomo vero!»

Pino Morandini