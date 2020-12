Ripensare la città: il 2021 di Ianeselli punta a rigenerazione urbana, risorse umane e sociale

Urbanistica e mobilità, welfare e coesione sociale, risorse umane. Questi i pilastri che la Giunta targata Ianeselli vuole portare avanti per il 2021 e che sono stati illustrati nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno del sindaco.

La promessa è quella di una Trento ripensata nella forma e nella sostanza. L’ispirazione di Ianeselli risiede nella fusione tra la il principio della ‘città struttura’ e quello nobile della ‘città comunità’.

Per il primo cittadino il 2021 sarà ‘l’anno della cura‘ inteso nel suo significato più ampio: cura delle persone nella loro integrità fisica e mentale con una particolare attenzione rivolta alle categorie più fragili, risposta unitaria ai fenomeni di degrado e cura dell’equilibrio economico del singolo e della collettività come parte integrante del progetto di tutela complessiva del capoluogo e dei suoi abitanti.

“Se è vero, come ha detto il Guardian, che la pandemia aumenterà il disagio mentale tra i disoccupati, tra i sopravvissuti al Covid e tra chi ha visto spezzata la catena degli affetti, allora la capacità di cura sarà il parametro con cui dovremo essere giudicati”, ha dichiarato il sindaco, che ha guardato indietro per rievocare la decisione difficile di annullare il mercatino di Natale (“ma dovevamo evitare che crescesse quel ‘pensiero desiderante’ destinato a essere smentito dai fatti”), per poi rivolgersi nuovamente al futuro, alla speranza del vaccino: “Il Comune farà tutto il possibile per agevolare la campagna vaccinale, iniziata il 27 dicembre grazie all’Europa, da cui ci arriveranno anche i fondi per la ripartenza”.

Tra le priorità un restyling cittadino mirato e progetti aperti allo sviluppo della sfera sociale e di partecipazione dei cittadini con un bilancio che il sindaco definisce ‘tecnico’ ma non povero e che “consentirà in ogni caso di affrontare con successo le sfide in arrivo“.

La novità della riorganizzazione globale dell’amministrazione cittadina trova il suo fulcro proprio nel progetto di rigenerazione urbana con 27,9 milioni dedicati ad opere pubbliche e manutenzioni. Tra i progetti ci sono i nuovi cantieri con una previsione di partenariato tra pubblico e privato.

Dalla serie di pianificazioni per il Santa Chiara open Lab con il riutilizzo, tra gli altri, della chiesetta del Redentore con finalità culturali, alla conclusione del Tempio Crematorio e la sala del commiato al cimitero monumentale e l’ampliamento del Lido Manazzon.

Attesa anche la riqualificazione di piazza Mostra, con i lavori che dovrebbero prendere il via con la prossima primavera. Novità positive anche per gli appassionati di atletica e non solo con la realizzazione della Casa dello Sport (e relativa pista indoor) al campo Coni e il rifacimento degli spogliatoi della Blm Group Arena.

Con i 33 milioni destinati al sociale ci sono gli oltre 12 milioni che verranno invece riservati alla connessione della città con il rifacimento di marciapiedi, ciclabili, parcheggi, attraversamenti pedonali e strade. In previsione l’allargamento del parcheggio a Piedicastello, il bici parcheggio coperto all’area ex Zuffo, il collegamento verticale con la collina est e l’arredo urbano del quartiere San Martino nord.

E poi 14 milioni ai servizi per l’infanzia, 2,6 milioni alla cultura, 1,1 alle politiche giovanili e 5 alle politiche abitative. Particolare attenzione sarà data il prossimo anno all’attività delle circoscrizioni e ai lavori socialmente utili con rispettivamente con 295mila euro e 819mila euro. Chiudono gli oltre due milioni destinati agli interventi sulle reti idriche e fognarie.

