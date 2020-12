Omicidio Agitu Ideo Gudeta, le condoglianze della Giunta

La determinazione, il coraggio e il sorriso di Agitu Ideo Gudeta sono stati ricordati dalla Giunta della Provincia autonoma di Trento all’indomani dell’omicidio che ha strappato la pastora etiope all’affetto della comunità di Frassilongo e dell’intero Trentino che l’aveva accolta e ne aveva apprezzato le doti.

In apertura della conferenza stampa di questa mattina, il presidente Maurizio Fugatti ha manifestato la propria vicinanza ai cari e alla comunità della vittima, indicata come “donna tenace che operava in un ambiente inusuale per una persona venuta da lontano e che aveva scelto il Trentino per il proprio progetto di vita. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto il Trentino, chiudendo un anno particolarmente difficile”.

Nelle ore precedenti, il capo dell’esecutivo aveva espresso le condoglianze dell’Amministrazione provinciale con una telefonata al sindaco di Frassilongo Luca Puecher e al parroco don Daniele Laghi.

Pubblicità Pubblicità

Il vicepresidente Mario Tonina ha espresso “sgomento e tristezza”, ed anche l’assessore con delega alle pari opportunità, Stefania Segnana, ha parlato della tragica morte di Agitu Ideo Gudeta che ha sconvolto l’intero Trentino: “La notizia di questo ennesimo femminicidio non può che lasciarci disorientati. Agitu aveva una grande voglia di lavorare e tanto stava facendo per per realizzare i propri sogni attraverso l’allevamento delle capre di razza mochena.

Donna fiera, orgogliosa dello sviluppo della sua attività, Agitu aveva dimostrato grande forza anche nel denunciare chi, in passato, le dava il tormento. L’invito che porgo a tutte le donne che stanno vivendo una condizione di violenza, anche all’interno delle mura domestiche, è di affrontare con coraggio questa situazione rivolgendosi al numero unico 112 e al numero anti-violenza 1522”.

Pubblicità Pubblicità